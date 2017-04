Finala Cupei României se va juca la Ploieşti

« Alte stiri din categoria Sport

Oficialii Federaţiei Române de Fotbal (FRF) au decis care va fi stadionul ce va găzdui finala Cupei României, programată a se disputa la 27 mai, la o oră ce va fi stabilită ulterior, transmite Digi Sport.

Deşi, era oarecum logic ca finala să se dispute pe cel mai mare şi mai cochet stadion din ţară, Arena Naţională, cu o capacitate de 55.000 de locuri, conducerea de la Casa Fotbalului a ales Stadionul „Ilie Oană”, din Ploieşti.

Oficialii CS „U” Craiova, una dintre cele patru semifinaliste, nu sunt mulţumiţi de această decizie. „Am fi vrut să cădem cu Astra în semifinale, pentru că erau două meciuri, iar în caz de calificare am fi avut un meci, să zicem mai uşor. Am fi jucat cu Timişoara sau cu Voluntari, echipe implicate în play-out, competiţie care se va termina tot pe 27, la finalul lunii. Oricum, am auzit că finala se va juca la Ploieşti! Mi se pare ciudat, pentru că Naţional Arena e Naţional Arena, e în Bucureşti. Astra, în caz de calificare, nu ar fi avantajată de stadion, la acest nivel nu mai există avantajul terenului. Au jucat acasă cu noi, o dată i-am bătut, o dată am făcut egal”, a spus Marcel Popescu, preşedintele executiv al oltenilor.

Acesta susţine că Ploieştiul ar avantaja Astra, care ar fi mult mai simpatizată în oraşul prahovean. „Nu ştiu dacă ne bucurăm noi, dar nu trebuie să ne bucurăm de simpatia ploieştenilor, ci de sprijinul galeriei noastre, care vine. În plus, de ce să o duci pe Astra de la Giurgiu, la Ploieşti, în loc de Bucureşti? Și nouă ne este mai uşor la Bucureşti. Cred că Naţional Arena era cea mai bună soluţie, ca securitate, fast, pentru că vorbim, totuşi, de o finală, şi de ce nu ca logistică, pentru că e Capitala”, a conchis preşedintele CS „U” Craiova.