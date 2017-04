Ancelotti dă vina pe ghinion pentru înfrângerea cu Real Madrid

« Alte stiri din categoria Sport

După înfrângerea suferită de bavarezi pe Allianz Arena, în prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor, Carlo Ancelotti a dat vina şi pe ghinion, amintind de penalty-ul ratat de Arturo Vidal şi de primul gol al lui Cristiano Ronaldo, înscris la două minute după pauză. „Nu am avut noroc în această seară (n.r. - marţi seară), iar micile detalii au făcut diferenţa. Am ratat penalty-ul prin care am fi făcut 2-0, iar, apoi am primit gol chiar la începutul reprizei secunde, iar meciul s-a schimbat. Uneori, se întâmplă să ratezi un penalty. Nu este nici pentru prima şi nici pentru ultima oară, dar noi puteam profita de prima repriză”, a declarat Carlo Ancelotti, după meci.

Câştigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid în 2014, antrenorul italian susţine că Bayern nu va ceda şi va încerca să întoarcă scorul în returul de pe Santiago Bernabeu. „Va fi mult mai dificil la Madrid, dar încă avem o şansă, suntem în viaţă. Ne vom juca şansa şi vom încerca să dăm tot ce avem mai bun”, a adăugat Ancelotti.