Bornă istorică pentru Cristiano Ronaldo

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, autorul unei „duble” pentru Real Madrid în partida cu Bayern München, scor 2-1, disputată miercuri seară în Liga Campionilor, a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a reuşit să înscrie 100 de goluri în cupele europene.

„Nu ştiu cine s-a îndoit de mine. Oamenii care îl iubesc pe Cristiano nu au niciodată dubii. Trebuie să-mi spuneţi cine s-a îndoit de mine, pentru că la mine nu a ajuns nimic. Sunt fericit, am vrut să ajung la această cifră (n.r. - 100 de goluri în cupele europene). Este o onoare pentru mine că am reuşit aşa ceva, mai ales în faţa lui Bayern, care este o echipă mare”, a declarat Ronaldo la finalul partidei.

În total, starul lusitan a reuşit să înscrie 98 de goluri în Liga Campionilor, unul dintre ele în turul preliminar, precum şi două goluri în Supercupa Europei, ediţia 2014. Dintre cele 100 de goluri, doar 16 au fost reuşite de către Cristiano Ronaldo pentru Manchester United, restul de 84 fiind marcate pentru Real Madrid.

Cristiano Ronaldo speră să devină în acest sezon şi primul fotbalist care reuşeşte să atingă bariera mitică de 100 de goluri în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, Liga Campionilor. Internaţionalul portughez, în vârstă de 32 ani, mai are nevoie de doar două goluri pentru a realiza această performanţă, la care aspiră şi marele său rival, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), autorul a 94 de goluri în Liga Campionilor.

Lusitanul a explicat miercuri seară şi care a fost strategia sa pentru actuala stagiune şi a precizat că nu are nicio problemă atunci când Zidane decide să-l menajeze sau să-l înlocuiască. „Am făcut schimbări radicale în modul în care mă pregătesc pentru a ajunge într-un vârf de formă la finalul sezonului. Am lucrat cu preparatorul fizic tocmai pentru a fi în cea mai bună formă în aceste două luni. Echipa este într-un moment bun şi eu am evoluţii bune”, a încheiat Ronaldo.

În actuala ediţie a Ligii Campionilor, Cristiano Ronaldo a reuşit doar patru goluri, aflându-se mult în spatele lui Lionel Messi (FC Barcelona), autorul a 11 goluri, însă portughezul îl devansează pe argentinian în clasamentul all time al golgeterilor din Liga Campionilor.