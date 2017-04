Nemţii, nemulţumiţi că au trebuit să joace la o zi după explozia de lângă autocar

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul Borussiei Dortmund, Thomas Tuchel, a criticat decizia UEFA de a amâna cu doar 24 de ore meciul cu AS Monaco, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după exploziile produse marţi în apropierea autocarului echipei sale. Partida, care ar fi trebuit să se dispute marţi, a fost reprogramată miercuri, la ora 19:45, iar francezii s-au impus cu 3-2, luând astfel o opţiune importantă pentru calificarea în semifinalele competiţiei.

La finalul meciului, Tuchel s-a plâns de tratamentul pe care UEFA l-a avut faţă de Borussia Dortmund şi consideră că era nevoie de mai mult timp pentru ca elevii săi să treacă peste şocul pe care l-au avut. „Mi-aş fi dorit să avem mai mult timp pentru a ne da seama ce s-a întâmplat exact. Şi nu am avut acest timp. Ni s-a spus: «Mâine trebuie să jucaţi». Ne-am simţit ignoraţi. Nu ni s-a cerut părerea, au decis cei de la UEFA în Elveţia. Nu am fost consultaţi nicio secundă, am primit SMS de la UEFA, cu decizia luată în Elveţia. Eram lângă autocar, Bartra era luat cu ambulanţa, iar nouă ne-au dat SMS cu decizia. Nu e deloc în regulă. E un sentiment urât. La câteva minute după atac, întrebarea lor era dacă putem juca meciul. Ne-au tratat ca şi cum s-ar fi aruncat cu o cutie de bere în autocarul nostru. Îţi dă o senzaţie de neputinţă”, a declarat Tuchel.

Tehnicianul susţine că decizia de a intra sau nu pe teren la partida cu Monaco a aparţinut fiecărui jucător. „Ne-am fi dorit să fim la cel mai bun nivel, este vorba de visul nostru de a juca în semifinalele Ligii Campionilor. Am lăsat la latitudinea fiecărui jucător dacă vrea să intre pe teren sau nu. De dimineaţă am realizat că antrenamentul e inutil. Orice jucător, orice om - pentru că atacul a fost asupra noastră, a unor oameni - poate fi marcat de un asemenea incident. Dar toţi jucătorii au vrut să joace”, a precizat Tuchel.