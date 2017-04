Nemulţumiri după meciul FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Preşedintele clubului FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, s-a declarat nemulţumit de prestaţia echipei în meciul de pe teren propriu cu Concordia Chiajna, terminat la egalitate, scor 1-1. El consideră că rezultatul este unui echitabil şi că o parte dintre jucătorii folosiţi nu au jucat la parametrii maximi. „Am crezut mult în jocul ăsta pentru că tot timpul, înaintea sărbătorilor Pascale, am avut evoluţii bune şi rezultate pozitive. Îmi aduc aminte, acum doi ani la Braşov, am învins cu 1-0. Am crezut într-o evoluţie bună a noastră, dar din păcate… Trebuie să fim realişti, rezultatul este echitabil. Nu am fost la parametrii noştri maximi. Am suferit ca organizare a jocului, ne-a trecut glontele pe lângă ureche în minutul 3. Am dat acel gol frumos în minutul 10, dar nu am ştiut să gestionăm momentele jocului. Ne-am retras. A fost un joc modest chiar dacă au fost două goluri frumoase. Când joci în cinci jucători, nu ai cum să câştigi jocul. Când joci în şase, poate scoţi un egal. Când joci în opt, poţi câştiga. Mai sunt opt jocuri importante, două deplasări foarte grele la Pandurii şi Timişoara. E păcat că am pierdut puncte preţioase în acest play-out”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Echitabil au considerat rezultatul şi cei doi tehnicieni, Alin Bordeanu, antrenorul cu portarii şi cel care i-a ţinut locul lui Leo Grozavu pe banca tehnică, şi Dan Alexa, principalul Concordiei Chiajna. „Este un rezultat echitabil, au fost ocazii de ambele părţi. Am început mai slab meciul, apoi ne-am revenit, au fost fluctuaţii. Probabil a fost lipsă de concentrare. Eu pe seama asta pun căderea de la începutul meciului. Apoi s-a văzut clar, ne-am revenit, am marcat”, a declarat Alin Bordeanu, antrenor secund FC Botoşani.

Şfaiţer: „Leo, marele absent”

Preşedintele FC Botoşani susţine că echipei i-a lipsit antrenorul Leo Grozavu, care a văzut meciul din tribună. „Eu consider că ne-a lipsit Leo în această seară. Şi în meciul cu Timişoara. A avut momente în care nu a rezistat, a fost şi în tribună. Tensiune la maxim, foarte agitat. El îşi doreşte mult de la orice joc şi de la orice jucător. Sper ca la meciul cu Pandurii să nu resimţim lipsa lui Leo iar jucătorii să aibă atitudine”, a mai afirmat Şfaiţer.

Leo Grozavu mai are de ispăşit o etapă de suspendare, în partida cu Pandurii, urmând să revină pe bancă la meciul de la Timişoara, unde FC Botoşani are de luat o revanşă după înfrângerea din debutul play-out-ului.