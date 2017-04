Aşteptări mari de la meciul cu Pandurii

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, crede că revenirile lui Bogdan Unguruşan şi Stelian Cucu, care au lipsit la meciul cu Chiajna, meci încheiat cu 1-1 în Vinerea Mare, vor aduce un plus echipei în jocul de la Severin de vineri cu Panduri Târgu Jiu. „Eu am spus-o imediat după meciul cu Chiajna că în cinci-şase oameni nu poţi emite pretenţii la câştigarea jocului. Cucu era într-o formă foarte bună şi s-a văzut absenţa sa. La fel şi ce a lui Unguruşan. Pentru noi urmează două jocuri în deplasare, cu Pandurii şi Timişoara. Ideal ar fi să obţinem şase puncte şi am convingerea că o vom face. Echipa e puternică şi sunt toate premisele pentru a ne întoarce din aceste două deplasări cu şase puncte. Dacă vom puţine maxim din cele două deplasări, cu siguranţă vom lua o opţiune serioasă la primul loc în play-out. Nimic nu e pierdut”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Înaintea jocului de vineri, FC Botoşani se află pe locul 3 în play-out cu 24 de puncte, cu cinci mai puţine decât CSM Poli Iaşi şi Gaz Metan Mediaş, în timp ce gorjenii se află pe loc de baraj.

Lotul FC Botoşani va pleca spre Severin în vederea jocului din ultima etapă a play-out-ului în această seară. Jocul Pandurii Târgu Jiu - FC Botoşani va avea loc vineri de la ora 20:30 la Severin, meciul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.