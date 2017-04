Conducerea FC Botoşani vrea puncte din deplasare

« Alte stiri din categoria Sport

În prima parte a acestui sezon, FC Botoşani a jucat 13 meciuri în deplasare şi a reuşit să obţină doar trei victorii şi două rezultate de egalitate. În play-out, echipa lui Leo Grozavu a jucat două meciuri pe teren străin. A terminat 0-0 la Mediaş şi a pierdut cu 2-1 la Iaşi. Oficialii botoşăneni nu sunt mulţumiţi de rezultatele din deplasare şi vor şase puncte din meciurile cu Pandurii şi Timişoara.

„În sezoanele trecute eram o echipă tratată foarte serios la meciurile din deplasare. Acum nu am mai obţinut puncte. Am fost mieluşei în acest sezon. Eu sper ca la Pandurii să avem mai multă determinare şi să luăm puncte. Apoi mergem la Timişoara. Sper să adunăm puncte din deplasare pentru că am cedat foarte multe acasă”, a declarat Cornel Şfaiţer.