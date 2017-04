Debut nefast la Europenele de gimnastică

« Alte stiri din categoria Sport

Sportivul Laurenţiu Nistor, primul român care a intrat în concurs la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Cluj-Napoca, a suferit, ieri, o accidentare la spate în urma exerciţiului său la bară fixă şi a fost scos cu targa din sală de echipa de medici, relatează Agerpres.

La câteva secunde de la începerea exerciţiului, Laurenţiu Nistor a ratat prinderea barei şi a căzut pe burtă la mare distanţă de aparat. Rămas nemişcat, sportivul a fost imediat înconjurat reprezentanţii staff-ului lotului României şi de o echipă de medici. El le-a comunicat acestora că accidentarea a survenit la spate, iar medicii au decis să îi imobilizeze gâtul. Nistor a petrecut câteva minute nemişcat pe saltea, până când medicii l-au scos pe targă, în aplauzele de susţinere ale spectatorilor prezenţi la Sala Polivalentă. El a fost transportat cu ambulanţa la Unitatea de Primiri Urgenţă 1 din Cluj-Napoca.

Accidentarea a survenit chiar în faţa preşedintelui Federaţiei Române de Gimnastică, Adrian Stoica, acesta plecând din sală pentru a se interesa de situaţia sportivului. „Nu este nimic grav, Laurenţiu are din ce am înţeles doar o contractură la spate. El a rămas nemişcat pentru că şocul respirator a fost destul de dur la contactul cu salteaua. Dar, după cum am spus, este bine din informaţiile pe care le am până în acest moment”, a afirmat Stoica pentru Agerpres.

Laurenţiu Nistor a fost primul român care a intrat în concurs la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Cluj-Napoca, în a doua subdiviziune de calificări. El a încheiat prima rotaţie la bară fixă şi urma să mai concureze şi la paralele.

Campionatele Europene de gimnastică artistică se desfăşoară în perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, la 60 de ani de la precedenta ediţie găzduită de România, la startul competiţiei aliniindu-se 274 de sportivi (168 la masculin şi 106 la feminin) din 37 de ţări.

România este reprezentată la Europene de 10 sportivi. Lotul feminin este format din Olivia Cîmpian, Ioana Crişan, Larisa Iordache şi Cătălina Ponor, iar cel masculin din Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Vlad Cotuna, Adelin Kotrong, Laurenţiu Nistor şi Andrei Ursache.

La ediţia de anul trecut, de la Berna, România a cucerit două medalii de argint la masculin, ambele prin Marian Drăgulescu (sol şi sărituri), şi două de bronz la feminin, ambele prin Cătălina Ponor (sol şi bârnă).