Scandal la FC Botoşani înaintea meciului cu Pandurii Târgu Jiu de la Drobeta Turnu Severin. Conducerea echipei a stabilit ca deplasarea de 800 de kilometri dintre cele două oraşe să se facă din bucăţi cu mijloace combinate de transport. Astfel, jucătorii vor fi duşi la Suceava cu autocarul, de unde vor pleca spre Bucureşti cu trenul, la cuşetă, iar de acolo vor merge la Drobeta Turnu Severin cu un autocar închiriat.

„Ne-au anunţat că trebuie să mergem cu trenul de la Botoşani până la Severin, câte şase fotbalişti într-o cuşetă! E bătaie mare de joc! Nu putem merge cu trenul de la Botoşani până la Simeria, unde trebuie să schimbăm până la Filiaşi, iar de acolo să mergem din nou cu trenul până la Severin. Tot drumul durează 25 de ore! E inuman!”, ar fi ripostat jucătorii când au aflat de decizia conducerii de a face deplasarea cu trenul, potrivit gsp.ro.

În replică, preşedintele FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, a spus că nu se pune problema ca jucătorii să meargă cu trenul până la Simeria, ci până la Bucureşti. „Este o problemă mai mult de logistică, decât una financiară. Programarea meciurilor este făcută de Ligă destul de în scurt şi nu am mai găsit bilete de avion. Aveam alternativa de a trimite jumătate din echipă cu avionul şi jumătate cu autocarul sau trenul. Nu era OK. Aşa că am optat că toată lumea să facă deplasarea cu trenul şi autocarul. Ca să fie clar pentru toată lumea nu e o problemă cu banii. Sunt greutăţi financiare ca la majoritatea cluburilor, dar nu ca să nu le putem face faţă. Etapa viitoare, la Timişoara, vom face deplasarea cu avionul. Biletele sunt luate deja, pentru că timpul ne-a permis şi am găsit locuri în avion pentru toată echipa”, a declarat Şfaiţer. Preşedintele FC Botoşani susţine că s-a ajuns la această soluţie după ce s-a discutat cu staff-ul tehnic şi s-a ajuns la concluzia că, din punct de vedere sportiv, pentru jucători este mai bine să meargă noaptea cu trenul şi să se odihnească în pat, în cuşetă.

Cornel Şfaiţer speră ca tensiunile de la echipă să nu afecteze randamentul la meciul cu Pandurii Târgu Jiu, în caz contrar urmând a lua măsuri dure împotriva celor care s-au revoltat, care pot merge până chiar la despărţirea de aceştia în pauza competiţională. „În acest moment (n.r. - ieri după amiază) nu ştiu cine a făcut scandal. Am vorbit cu Leo (n.r. - Grozavu) să vedem cum gestionăm situaţia. Chiar dacă ar fi fost vorba de economii, toţi ştiau că, în acest an, am decis să reducem toate cheltuielile cu 20%”, a mai declarat Cornel Şfaiţer.