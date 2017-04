Târnovan şi Endrick păstraţi în lot şi pentru sezonul viitor

« Alte stiri din categoria Sport

Alex Tîrnovan şi Endrick au şanse de a fi păstraţi în lot şi în următorul sezon, chiar dacă nu au impresionat. Cei doi jucători au 21 şi respectiv 22 de ani. Conducătorii clubului botoşănean mizează pe faptul că sunt doi jucători tineri, că se adaptează mai greu şi speră ca evoluţiile lor să fie din ce în ce mai bune. „Tîrnovan este un jucător cu calităţi deosebite. El a mai avut ocazia de a mai jucat titular. S-a accidentat înainte jocului. Este un tânăr jucător care nu are nici 22 de ani. Sperăm să confirme, pentru că suferim în compartimentul ofensiv. Endrick este un alt jucător tânăr. A împlinit recent 22 de ani. Nu a făcut pregătirea de iarnă, acomodarea, dar nu e destul de agresiv. Are acea ultimă pasă, dar eu consider că îi mai trebuie un pic de acomodare. E jucător străin. Şi Cabrera a avut nevoie de o perioadă de acomodare”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.