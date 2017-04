Mersul cu trenul i-a adus aminte lui Grozavu de juniorat

« Alte stiri din categoria Sport

Leo Grozavu a povestit la Dolce Sport experienţa celor şapte ore pe care echipa le-a făcut cu trenul până la Bucureşti. „Îmi aduc aminte de perioada când eram elev, când făceam multe deplasări cu trenul, chiar şi în condițiile în care le-am făcut și acum, la cuşetă. Mi-am adus aminte de perioada aia. Nu am mai fost de vreo 30 de ani cu cușeta, acum mi-am adus aminte, dar sper nu pentru foarte mult timp”, a spus Grozavu.

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, spune că condiţiile din tren sunt OK şi nu consideră că reprezintă o problemă faptul că echipa a făcut deplasarea cu acest mijloc de transport. „S-a stabilit că varianta cea mai bună este cu vagonul de dormit până la Bucureşti şi de acolo cu autocarul până la Severin. E o mare tentă de răutate şi de scandal pe care cineva vrea să-l creeze vis-à-vis de clubul nostru. Nu am găsit suficiente locuri la vagonul de dormit şi nu puteau să meargă unii la vagonul de dormit şi alţii la cuşetă. Dacă ştiam ca în Germania, cu un an înainte, ziua şi ora la care jucăm, făceam rezervare la avion. Pentru meciul cu Timişoara au rezervate locurile. Am mers şi eu la cuşetă. Merg la cuşetă ingineri, doctori, profesori”, a afirmat Valeriu Iftime.