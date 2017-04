Finala la sol, ratată de Ponor

« Alte stiri din categoria Sport

Gimnasta română Cătălina Ponor a ratat calificarea în finala la sol la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca după ce arbitrii au revenit asupra notei sale, a declarat, pentru Agerpres, Anca Grigoraş, director tehnic în cadrul Federaţiei Române de Gimnastică.

Iniţial, arbitrii au notat exerciţiul sportivei române cu 13,566, lucru care o situa pe poziţia a patra care îi asigura calificarea. După revizuirea notei, scorul D al Cătălinei Ponor a fost micşorat cu jumătate de punct pentru că aceasta a ratat o cerinţă. Astfel că sportiva a primit în cele din urmă nota 13,066, care o situează pe poziţia a 10-a, în afara finalei la sol. „Din păcate, Cătălina nu a intrat în finala la sol. Ea a ratat o cerinţă, iar arbitrii au fost luaţi de val iniţial, de atmosfera din tribune. Dar trebuie să fim corecţi, mai ales că suntem la noi acasă. Este o chestiune pur matematică. Ea a ratat o cerinţă şi acest lucru se sancţionează cu jumătate de punct. Sunt sigură că nici Cătălina nu şi-ar fi dorit să ia locul altei concurente în finală dacă nu avea acest drept”, a declarat Anca Grigoraş.

Sportiva română Cătălina Ponor a explicat, ieri, într-un mesaj postat pe un site de socializare, că a ratat calificarea în finala. „Mulţumesc tuturor pentru susţinerea din timpul calificărilor. Publicul a fost extraordinar şi am simţit o energie pozitivă din partea tuturor. Sunt fericită pentru calificarea în finala de la bârnă, dar în acelaşi timp tristă pentru că nu am reuşit să intru în finala la sol. Uneori trebuie să iei nişte decizii în ultima secundă. La exerciţiul de la sol aveam dureri la glezna dreaptă în urma unui element executat la bârnă. Aşa că am făcut exerciţiul la sol fără una dintre cerinţe, lucru care m-a costat participarea în finală. Dar aşa este în gimnastică. Acum nu îmi rămâne decât să mă concentrez pentru finala de la bârnă de duminică”, a scris Ponor pe contul personal de Instagram.

Astfel, România va ave doar două sportive în finalele pe aparate: Cătălina Ponor şi Larisa Iordache, ambele la bârnă.

În concursul masculin, România are un singur gimnast calificat, Marian Drăgulescu, acesta asigurându-şi miercuri participarea în finalele la sol şi sărituri.

Campionatele Europene de gimnastică artistică se desfăşoară în perioada 19-23 aprilie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, la 60 de ani de la precedenta ediţie găzduită de România, la startul competiţiei aliniindu-se 274 de sportivi (168 la masculin şi 106 la feminin) din 37 de ţări.

La ediţia de anul trecut, de la Berna, România a cucerit două medalii de argint la masculin, ambele prin Marian Drăgulescu (sol şi sărituri), şi două de bronz la feminin, ambele prin Cătălina Ponor (sol şi bârnă).