Cătălina Ponor nu ia în calcul retragerea

Cătălina Ponor a declarat la finalul concursului, că a muncit mult pentru medalia de aur şi că şi-a dorit să mai cânte încă o dată imnul României în Sala Polivalentă de la Cluj-Napoca, după ce sâmbătă fusese intonat pentru Marian Drăgulescu. „A fost bine azi, câteva emoţii am avut, dar constructive. Am reuşit să trec peste ele şi acest lucru mi-a adus medalia de aur. Sunt foarte emoţionată şi fericită, am muncit mult pentru această medalie. Din 2015 tot muncesc în continuare pentru ea. La Olimpiadă au fost emoţiile, dar acum am reuşit în sfârşit să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mi-am dorit din tot sufletul să mai cânte încă o dată imnul aici pentru noi, românii. Şi mă bucur că am reuşit. Dedic medalia de aur tuturor românilor, dar în mod special părinţilor mei care au fost mereu alături de mine”, a spus ea.

Tripla campioană olimpică susţine că medalia obţinută la Cluj intră în categoria celor speciale pentru că a fost obţinută în faţa publicului român. „Cele de la Jocurile Olimpice de la Atena rămân cele mai importante, normal, dar şi aceasta va rămâne cu siguranţă una specială. Nu ştiu dacă am depăşit-o pe Nadia la numărul de medalii europene (n.r. - Nadia Comăneci are 12 medalii la Campionatele Europene, Cătălina Ponor a ajuns la 13), pentru că nu am stat să număr, a afirmat gimnasta.

Cătălina Ponor, 29 de ani, a adăugat că nu se gândeşte încă la retragere: „Cu siguranţă merg mai departe. Când o să auziţi din gura mea că mă retrag, atunci probabil că o voi face. Dar deocamdată nu am spus şi nici nu voi spune. Tokyo (n.r. - JO 2020)? Haideţi să o luăm pas cu pas, e cel mai bine. Vin Mondialele acum, bucuria de aici atât a fost, cât am fost pe podium şi m-au aplaudat românii. De acum trebuie să ne întoarcem în sală şi să o luăm de la capăt”.