Larisa Iordache: "Am pierdut fix pe greşeala mea şi nu mi-o pot ierta"

Larisa Iordache, medaliată cu bronz la bârnă, a declarat, la finalul concursului, că a pierdut pe greşeala ei. „Am doar medalia de bronz. Mă bucur însă că am ajuns pe podium la Campionatele Europene, având în vedere cele întâmplate în ultimele două luni (n.r. - accidentări), pentru că am avut doar o lună de pregătire. Am ajuns pe podium, dar am pierdut fix pe greşeala mea şi asta nu mi-o port ierta. Sunt într-un fel dezamăgită de mine, pentru că puteam face o coborâre foarte, foarte bună şi atunci puteam să fiu mai sus. Dar asta este, a fost doar vina mea. Nu m-am relaxat, m-am dus însă cu foarte mare viteză şi atunci nu am putut să controlez coborârea. Mă bucur însă că m-am ţinut pe picioare” a spus Larisa Iordache, cea care încheiase calificările la bârnă de vineri cu 14,566 puncte, exact nota cu care Cătălina Ponor a câştigat, ieri, medalia de aur.

Întrebată ce părere are despre faptul că a egalat-o pe Nadia Comăneci la numărul de medalii obţinute la Campionatele Europene, 12, Iordache a răspuns: „Nadia este oricum un fenomen pentru mine şi aşa va rămâne. Sper din suflet doar să fiu sănătoasă pentru că aşa pot să mă antrenez consecutiv... Este un nou început pentru mine, sper ca de acum încolo să progresez din ce în ce mai mult. Larisa merge însă mai departe. Sper ca atunci când voi ajunge la Mondiale să fiu 100% în formă”.