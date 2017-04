Simona Halep şi-a recăpătat încrederea

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep a câştigat în premieră ambele partide de simplu dintr-o confruntare din Fed Cup. „Este prima oară când aduc două puncte pentru România şi mă bucur că s-a întâmplat acasă, la Constanţa. Nu a fost deloc uşor, dar publicul a fost alături de mine şi m-a motivat”, a spus Halep.

Simona Halep a mai adus două puncte pentru România în Fed Cup în două întâlniri cu Croaţia, ambele câştigate de România cu 2-1, în Grupa I, în 2010 şi 2011. Atunci, însă, Halep a câştigat un meci la simplu şi unul la dublu, alături de Alexandra Dulgheru şi, respectiv, Irina Begu.

Aceasta susţine că incidentele în care a fost implicat Ilie Năstase a fost exagerat de oficialii ITF şi de cei britanici. „Din punctul meu de vedere a fost un pic prea mult, s-a exagerat, a fost acuzat şi publicul. Din punctul meu de vedere publicul a fost foarte OK. Toţi s-au manifestat pozitiv şi au fost alături de mine. Îmi apar publicul şi îmi apăr ţara, pentru că ştim să respectăm şi am arătat că ştim să respectăm adversarii. Am fost motivată în plus de tot ce s-a întâmplat aseară (n.r. - sâmbătă), dar oricum eram motivată pentru că şi la Miami am fost foarte aproape să câştig, dar nu am reuşit să închei meciul, iar azi (n.r. - ieri) mi-am dovedit că pot să câştig contra ei”, a declarat Halep.