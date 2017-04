Florin Andone, optimist înaintea meciului cu Real Madrid

« Alte stiri din categoria Sport

După eşecul din El Clasico cu Barcelona, scor 2-3, Real se va deplasa la La Coruna, pentru duelul cu Deportivo. Andone şi compania vor primi vizita madrilenilor miercuri, 26 aprilie, de la ora 22:30. Dorit în Italia, de Lazio, internaţionalul român se gândeşte momentan doar la meciul cu „galacticii” lui Zidane.

Deşi în ultima perioadă echipa sa nu a avut o evoluţie foarte bună, Florin Andone este încrezător în propria echipă şi consideră că el şi colegii săi pot produce surpriza. „În şapte zile disputăm trei meciuri. În primul meci nu am reuşit să marcăm, iar acum trebuie să avem multă dorinţă şi să practicăm un fotbal bun pentru a face faţă celor de la Real. Este una dintre cele mai bune echipe din lume, pot alinia foarte mulţi jucători valoroşi, dar eu cred în Deportivo şi vom lupta până la final. În meciul tur, m-a durut foarte mult golul primit de la Ramos în minutul 92 (madrilenii s-au impus cu 3-2). Avem o mentalitate de învingători. Am câştigat cu Barca, de ce nu am face acelaşi lucru şi cu Real? Am jucat prost în ultima vreme, dar putem câştiga cu Real. Nu am lăsat o imagine prea bună, dar fanii trebuie să fie alături de noi. Afecţiunea arătată de ei ne face să dăm totul”, a declarat Florin Andone, conform Marca.

Vestea bună pentru Andone şi colegii săi din atac este că Sergio Ramos nu va evolua, fiind suspendat după eliminarea din meciul cu Barcelona. „Este bine pentru noi că nu va juca Ramos, este cel mai bun fundaş din lume şi pentru orice atacant este dificil să joace împotriva lui. Este o uşurare pentru noi că nu va juca pe Riazor”, a mai spus Andone.