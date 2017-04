"Nasty" continuă războiul declaraţiilor

« Alte stiri din categoria Sport

Ilie Năstase a declarat, ieri, că nu a făcut nicio remarcă rasistă la adresa Serenei Williams. Năstase a amintit de un incident avut de Irina Spîrlea cu sora Serenei, Venus Williams, în semifinalele US Open din 1997. La una dintre pauze, cele două jucătoare s-au ciocnit, niciuna nedorind să-i facă loc celeilalte să treacă spre scaunul de odihnă. După acel meci, tatăl surorilor Williams a declarat despre jucătoarea română că este „un curcan alb şi urât”. „Aduceţi-i dumneavoastră aminte Serenei ce spunea tatăl ei despre Irina Spîrlea, că poate a uitat. Eu ce să-i spun? A ieşit prea mult din context, e o nebunie ce se întâmplă acum. Eu nu mai pot şi nu mai rezist în treburile astea, e nebunie curată. Mai au să-mi spună că nu am voie să mai trăiesc. Eu nu am făcut nicio remarcă rasistă, nu ştiu care este remarca rasistă. Ăsta e rasism? Că am spus că poate ieşi ciocolată cu lapte? Păi dacă spuneam că o să iasă un negru urât? Ăla e rasism. Cum a spus tatăl ei despre Irina Spîrlea că e un curcan alb urât. Eu am spus ciocolată, pentru că bărbatul ei este blond. Eu am făcut o glumă, dacă această glumă este considerată o remarcă rasială, mi se pare că e ieşită prea mult din context. Suntem nebuni, pe cuvânt de onoare. Şi nu ei, străinii, noi, românii. Dar când ei ne fac ţigani pe unde mergem? Mie mi-a plăcut de Mutu, ce declaraţie a făcut Mutu, că era făcut ţigan când juca la Chelsea şi la Fiorentina”, a declarat Năstase pentru News.ro.

Căpitanul-nejucător al echipei României a precizat că, la întâlnirea cu Marea Britanie, a apărat drepturile jucătoarelor tricolore. „Să mă suspende din viaţa sportivă... Păi eu am 71 de ani, ce sport mai fac eu acum? Eu am vrut doar să promovez tenisul. Sunt nebuni? Câţi ar accepta, foşti numărul 1, să stea acolo, pe un scaun câte trei ore la fiecare meci şi să sufere? Cine ar mai veni benevol? Ce legătură are ce am spus este despre Serena cu meciul cu Anglia, că nu înţeleg?”.

Ilie Năstase nu va mai putea fi căpitanul României, deoarece mai mult ca sigur va fi suspendat, el înjurând oficialii partidei şi pe cei ai echipei de Fed Cup a Marii Britanii din postura de căpitan nejucător al României, chiar dacă activa benevol.