Ofertă uriaşă pentru Olăroiu

« Alte stiri din categoria Sport

Cosmin Olăroiu, în vârstă de 47 de ani, se bucură de un succes nemaiîntâlnit în Emiratelor Arabe Unite, unde este considerat cel mai bun tehnician la ora actuală. Recent, antrenorul român a fost ofertat de gruparea Al Ahli Jeddah din Arabia Saudită. Gruparea din Jeddah îi oferă un contract pe trei sezoane, cu un salariu anual de patru milioane de euro.

La începutul lunii curente, fostul antrenor al Stelei a fost ofertat să preia naţionala Emiratelor Arabe Unite. Pentru asta, şeicii care sunt dispuşi să-i ofere un contract de cinci milioane anual până în 2019.

Cosmin Olăroiu a declarat că îşi va respecta contractul cu Al Ahli, valabil până în 2018, astfel că în acest moment nu intenţionează să preia un nou angajament. „Nu ştiu ce se va întâmpla după încheierea acestui contract. Încerc să-mi fac treaba perfect. Acum sunt antrenorul lui Al Ahli şi vreau ca echipa aceasta să câştige totul. La fel am procedat când am fost la alte cluburi, Al Hilal, Al Sadd şi Al Ain. Cred că Emiratele Arabe Unite au nevoie mai întâi de o strategie pe teren scurt. Trebuie să ştie diferenţele dintre EAU şi alte echipe, apoi să lucreze la ce lipseşte, păstrând avantajele pe care le are. Înainte de a căuta un antrenor, ei au nevoie de o strategie. Ar putea lua Franţa ca exemplu”, a spus antrenorul român.

El le-a recomandat însă conducătorilor federaţiei din EAU să stabilească o strategie de dezvoltare a fotbalului din această ţară şi apoi să caute un selecţioner. În prezent, Olăroiu o pregăteşte pe Al-Ahli Dubai şi are un contract valabil încă un sezon.