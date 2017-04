Record stabilit de Totti

« Alte stiri din categoria Sport

Ajuns la vârsta de 40 de ani şi jumătate, Francesco Totti continuă să impresioneze şi se află în faţa unei noi borne istorice. La finalul acestei luni împlineşte 25 de ani de când este la AS Roma, iar un producător de articole sportive a lansat un nou model de ghete, pentru a celebra momentul memorabil.

„Împăratul” Romei este unul dintre cei mai fideli jucători din fotbalul mondial. A jucat mereu pentru aceeaşi echipă al cărui căpitan este de peste un deceniu. A înregistrat cifre impresionante în tricoul grupării din Cetatea Eternă: 775 de partide. 306 de goluri şi 123 de assist-uri. Deţine un titlu de campion al Italiei, în 2000-2001, două Cupe ale Italiei, în 2006-2007, 2007-2008, şi două Supercupe (2001-2002, 2007-2008).

Totti a fost desemnat de două ori jucătorul anului în Italia: în 2000 şi în 2003. În sezonul 2006-2007 a fost jucătorul cu cele mai multe goluri marcate: 26.

Totti a debutat la AS Roma când va avea numai 16 ani. În tricoul „giallorossilor”, atacantul în vârstă de 40 de ani e al doilea în topul golgeterilor all-time din Serie A, cu 250 de reuşite, şi cel mai bătrân marcator din istoria Ligii Campionilor, la 38 de ani şi 59 de zile.

Capitolinii i-au oferit recent un post în conducere simbolului grupării de pe Olimpico. Contractul de jucător al lui Totti expiră la finalul acestui sezon, iar clubul din capitala Italiei nu i-a propus încă o nouă înţelegere legendei sale. „Nu am vorbit despre viitorul lui ca jucător, însă Francesco are un contract de şase ani ca director în club”, a anunţat preşedintele Romei, James Pallotta. Totti a acceptat propunerea inedită a oficialilor romani fără să stea pe gânduri.

Căpitanul Romei încasează un salariu anual de 3,5 milioane de euro.

La 40 de ani şi jumătate, Totti continuă să vorbească despre Roma cu acelaşi entuziasm din tinereţe şi nu dă niciun semn ca are de gând să se retragă prea curând din activitate. „Nimic nu e evident în fotbal. Toată lumea spunea anul trecut că sunt terminat, lucru care se întâmplă în general cu un jucător care ajunge la o anumită vârstă şi lucrurile nu merg aşa cum îşi doreşte. Toată lumea poate să spună ce vrea. Eu am încredere în mintea şi în corpul meu. De ce să mă retrag? Încă mai am foarte multe de oferit fotbalului şi mă simt foarte bine, aşa că de ce să mă opresc?”, spunea Totti, la jumătatea lunii aprilie.