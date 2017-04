Pugilist român în luptă pentru centura mondială a greilor

« Alte stiri din categoria Sport

Boxerul român Răzvan Cojanu a primit şansa de a lupta pentru titlul mondial WBO la categoria grea, pe 6 mai, cu deţinătorul centurii cu diamante, neozeelandezul Joseph Parker, după ce britanicul Hughie Fury s-a accidentat şi a fost nevoit să renunţe, transmite Agerpres.

Gala din 6 mai va avea loc la Manukau City, în Noua Zeelandă.

Cojanu (30 de ani) are în palmares 16 victorii (12 KO) şi două înfrângeri (un KO) la profesionişti, iar în decembrie a câştigat titlul WBO China Zone, după un KO rapid (repriza a doua) în faţa chinezului Zhi Yu Wu. „E ca o glumă bună pentru mine, dar îmi place foarte tare. Nu mă aşteptam să se întâmple aşa. Sunt bucuros şi vreau să-i mulţumesc lui Hughie Fury că s-a retras, pentru că acum am şansa mea. Nu fiţi supăraţi că Fury s-a retras. Veţi avea parte de un meci mai bun”, a mărturisit Cojanu despre oportunitatea pe care o are, la sosirea în Noua Zeelandă, citat de portalul Newshub.

Cojanu ocupă locul 14 în clasamentul WBO la categoria grea, dar are un motiv destul de bun pentru a fi încrezător. El a petrecut mult timp ca sparring partner pentru Parker. „Îl cunosc din cantonament. Îi ştiu multe greşeli, îi cunosc multe dintre strategiile folosite cu Dimitrenko şi pe care dorea să le utilizeze contra lui Fury şi îl cunosc şi pe el... Am venit pentru a vă demonstra vouă şi lumii întregi că îl pot face KO pe Parker”, a precizat Cojanu.

Parker a fost provocat de americanii Dominic Breazeale şi Deontay Wilder după retragerea lui Fury, dar niciunul nu era o opţiune viabilă în acest moment.

Neozeelandezul Parker s-a declarat mulţumit că cele trei luni de pregătire nu sunt în van şi a menţionat că Răzvan Cojanu este o ameninţare mai mare decât adversarul său iniţial. Parker (25 ani, 1,93 m) are doar victorii la profesionişti, 22 la număr, dintre care 18 prin KO. El a cucerit centura de campion WBO în decembrie, după ce l-a învins la puncte pe Andy Ruiz Jr.