Şi oficialii belgieni au fost înjuraţi de Ilie Năstase

Căpitanul nejucător al Belgiei, Dominique Monami, a făcut noi dezvăluiri legate de comportamentul lui Ilie Năstase din meciul de Fed Cup disputat cu două luni în urmă şi pierdut de România, 1-3.

În vârstă de 43 de ani, Monami a admis că „Nasty” i-a făcut avansuri, dar a şi întrebat-o ce vârstă are, specificând faptul că „iese doar cu femei care au jumătate din vârsta sa”. „Când am citit despre confruntarea britanicelor, nu am fost surprinsă, chiar dacă a fost mai grav decât ce a făcut cu noi. Este nerespectuos cu femeile deoarece poate avea orice femeie în România. Poate se gândeşte la o femeie ca la un lucru, nu ca la o persoană”, a comentat Monami pentru „The Telegraph”.

Monami a vorbit şi despre momentele tensionate apărute în duelul Elise Mertens - Irina Begu.

„La un moment dat, a aplaudat înainte ca mingea să atingă terenul şi i-am spus arbitrului că nu poate face asta. Ştiţi ce mi-a zis? El m-a numit o mare curvă, în limba franceză. După doua game-uri, a vrut să ne certăm. Mi-am spus «nu te gândi la nimic altceva decât la tenis, păstrează-ţi nervii sub control». I-am zis arbitrului să-i ceară să se oprească, dar după două game-uri a cedat deoarece a văzut că nu-i dau atenţie”, a mai spus Monami.

Fosta glorie a tenisului a atacat verbal arbitrul şi două jucătoare britanice, provocând o întrerupere a meciului de sâmbătă dintre Sorana Cîrstea şi Johanna Konta. În setul secund al meciului de sâmbătă, la scorul de 2-1 pentru româncă, Ilie Năstase, căpitanul nejucător al României, a avut o discuţie cu arbitrul de scaun, a intervenit apoi şi arbitrul oficial, iar Năstase a fost trimis în tribună, pentru ca apoi să fie evacuat din incinta terenului.

Locul său pe bancă a fost luat de jucătoarea Monica Niculescu. Cîrstea a reuşit apoi un break şi s-a desprins la 3-1, dar meciul a fost întrerupt din nou de arbitrul elveţian. Konta a izbucnit în lacrimi şi a fost nevoie ca Simona Halep să facă un apel la spectatori pentru a păstra decenţa în timpul meciului.

Crainicul a făcut un nou apel spectatorilor, avertizându-i că echipa României poate fi descalificată.

Cîrstea şi Konta au reluat jocul după trei minute de încălzire, dar românca nu şi-a mai regăsit ritmul, Konta reuşind punct după punct, încheind setul cu 6-3.

„Căpitanul României Ilie Năstase a fost îndepărtat din arenă în timpul celei de-a doua partide din cadrul întâlnirii din Fed Cup dintre România şi Marea Britanie de la Constanţa. Domnului Năstase i s-a cerut să părăsească terenul de către arbitrul ITF Andreas Egli pentru comportament nesportiv, după ce a primit două avertismente oficiale”, s-a arătat într-un comunicat de pe site-ul oficial al Federaţiei Internaţionale de Tenis, care ulterior l-a suspendat provizoriu.

Nu a fost singurul incident în care a fost implicat Ilie Năstase. Într-o conferinţă de presă desfăşurată înaintea meciului dintre România şi Marea Britanie, Năstase a fost întrebat ce părere are despre faptul că Serena Williams este însărcinată. „Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolată cu lapte?!”, a putut fi auzit Năstase spunând de jurnalişti.