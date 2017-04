Cluburile din Liga I refuză solidaritatea

« Alte stiri din categoria Sport

Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a respins, ieri, în unanimitate, propunerea preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, ca cinci procente din banii proveniţi din vânzarea drepturilor TV ale meciurilor din Liga I să fie cedate cluburilor din Liga a II-a şi a III-a.

Preşedintele clubului Astra Giurgiu, Dănuţ Coman, a declarat la finalul şedinţei că nimeni nu ar fi de acord să cedeze altcuiva un procent din salariu. „Nu am fost cu propunerea privind cedarea a 5% din drepturile TV, rămâne să vedem ce se mai întâmplă. S-au discutat mai multe aspecte referitor la această propunere a FRF, dar nu vreau să intru în polemică. Nu am fost de acord, cine poate să fie de acord să dea 5% din salariului lui altcuiva? Fiecare club are propria pepinieră, la fel o facem şi noi. Avem şi echipă a doua în care investim. Nu luăm jucători doar din ligile inferioare”, a spus oficialul grupării giurgiuvene.

Întrebat dacă această propunere este una electorală făcută de Răzvan Burleanu pentru a-şi atrage voturile cluburilor din ligile inferioare la alegerile pentru preşedinţia FRF de anul viitor, Coman a răspuns: „Mă interesează mai puţin dacă este aşa sau nu. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, nici la LPF, nici la FRF”.

La rândul său, Florin Prunea, preşedintele de la CSM Poli Iaşi, care acuză Federaţia că ar fi încercat, prin acest demers, să agite apele şi să învrăjbească echipele, înaintea alegerilor de la anul pentru preşedinţia forului de la Casa Fotbalului. Prunea a făcut referire la preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, dar fără a-i pronunţa numele, în încercarea de a evita să fie din nou chemat la Comisii ori dat în judecată de conducătorul fotbalului românesc. Fostul portar al naţionalei României ia în calcul să candideze în 2018 la alegerile pentru postul de preşedinte al FRF.

Oficialul grupării din Iaşi susţine că FRF ar putea să ajute financiar cluburile din ligile inferioare din „milionul primit de la UEFA” şi din „primele de sute de mii de euro” încasate de conducerea federaţiei în urma calificării echipei naţionale la Euro 2016.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat, la 21 aprilie, că va propune Adunării Generale a FRF, din 27 mai, să voteze „principiul de solidaritate”, care impune distribuirea unui procent de 5% din drepturile de televizare a meciurilor din Liga I către cluburile din ligile a II-a şi a III-a. „Avem o Adunare Generală a Federaţiei Române de Fotbal, care este forul care decide organizarea fotbalistică. Acolo va fi luată această decizie. Noi am colectat aceste propuneri din partea membrilor afiliaţi şi e de datoria noastră să o punem pe agendă, iar membrii afiliaţi să voteze în cunoştinţă de cauză”, a afirmat Burleanu.