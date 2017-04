Halep şi Rosolska, învinse în proba de dublu, la Stuttgart

« Alte stiri din categoria Sport

Perechea formată din jucătoarea română de tenis Simona Halep şi poloneza Alicja Rosolska a fost învinsă de cuplul Andrea Hlavackova (Cehia)/Samantha Stosur (Australia), cu 6-4, 6-4, ieri, în sferturile de finală ale probei din cadrul turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 710.900 dolari. Halep şi Rosolska au cedat după 67 de minute de joc, deşi au condus în ambele seturi, cu 2-0 şi 3-2 în primul, 1-0, 3-2 şi 4-3 în al doilea.

Pentru participare, perechea româno-poloneză va primi un cec de 4.974 euro şi 100 de puncte WTA.

Halep, a patra favorită a turneului de simplu, va juca, astăzi, în sferturi, cu letona Anastasija Sevastova. „Sevastova este o jucătoare puternică. Este mereu dificil să joci împotriva ei deoarece are un stil diferit. Joacă mai mai plat şi intră mereu un pic sub minge. Am jucat împotriva ei anul trecut o dată şi ştiu ce am de făcut, dar va fi dificil”, a afirmat Simona Halep.

Letona Anastasija Sevastova a trecut în optimi de britanica Johanna Konta. Sevastova (locul 26 WTA) a câştigat cu 6-3, 7-5, după o oră şi 22 de minute de joc.