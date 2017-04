Oficialii cred în forţa FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Şansele ca FC Botoşani să se claseze pe primul loc la finalul acestui play-out sunt foarte mari. Cel puţin asta susţin acţionarii echipei, care cred că elevii lui Leo Grozavu au capacitatea de a remonta diferenţa de cinci puncte care îi separă la finalul turului play-out-ului de liderul CSM Poli Iaşi.

„Cinci puncte nu sunt deloc greu de recuperat în condiţiile în care mai sunt şapte meciuri, deci 21 de puncte puse în joc. Important este să debutăm cu dreptul în acest retur. Dacă vom câştiga la Timişoara, meciul cu ACS Poli, vom lua o opţiune importantă la primul loc. Spun asta, pentru că avem jocuri pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş şi CSM Poli Iaşi, adversarele directe în lupta pentru primul loc şi din acest punct de vedere suntem puţin avantajaţi”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

În ciuda formei bune pe care bănăţenii o traversează, ACS Poli Timişoara având o singură înfrângere (n.r. - CSM Poli Iaşi - ACS Poli Timişoara 1-0) în turul play-out-ului, elevii lui Ionuţ Popa fiind neînvinşi de patru etape, oficialul grupării locale s-a arătat încrezător în şansele jucătorilor lui Leo Grozavu de a se impune pe Stadionul „Dan Păltinişanu”. „Noi, cu excepţia ultimului meci, mereu i-am bătut. Am cam fost naşii lor. Am încrederea că vom face un meci mare şi ne vom întoarce din Banat cu cele trei puncte. De asemenea, dacă vom fi ajutaţi de rezultatele indirecte, putem să ne apropiem la două-trei puncte de primul loc, iar în următoarele jocuri putem da asaltul pentru primul loc. Dacă vom câştiga play-out-ul vom putea spune că am salvat sezonul”, a conchis Şfaiţer.

Partida ACS Poli Timişoara - FC Botoşani, meci contând pentru prima etapă a returului play-out-ului Ligii I va avea loc luni, 1 mai de la ora 18:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.