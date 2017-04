Cobrea dezminte acuzele de blat la penalty-uri

« Alte stiri din categoria Sport

Goalkeeperul FC Botoşani, Alberto Cobrea, respinge acuzele aduse de „Gsp live” privind gesturile nefireşti la penalty-uri. „Sunt unii în presă care denaturează, care îşi bat joc de munca unor jucători. Am 50 sau câte meciuri am în Liga I şi nimeni nu mi-a reproşat absolut nimic. Tot timpul am fost capacitat 100%. Nu mă poate acuza nimeni de blat. E o prostie şi cine mă cunoaşte câtuşi de puţin ştie ce fel de om sunt. Chiar nu aplec urechea la ce spun anumiţi tipi din presă. Lucrurile acestea pe mine mă ajută pentru că nu am cum să mă consum cu asemenea anomalii. Mi se par prosteşti. Putea să-mi ia şi mie un punct de vedere. Lumea asta însă caută, cancan. Am condiţii foarte bune de a progresa aici. Am găsit exact ceea ce-mi doream să găsesc la această echipă. Important este să fiu la 100% la ceea ce am de făcut”, a afirmat Cobrea.

Costin Ştucan a prezentat în această săptămână mai multe penalty-uri în care Cobrea ar indica executantului colţul pe care să trimită, el plonjând în partea opusă, ultimul penalty de acest gen fiind la Severin, Pandurii Târgu Jiu - FC Botoşani 1-1.

Referitor la meciul cu ACS Timişoara, goalkeeperul a declarat că echipa bănăţeană are un joc previzibil, bazat doar pe contraatac şi că nu ar trebui să pună niciun fel de probleme grupării locale. „Am foarte mare încredere şi cred că putem scoate un rezultat bun chiar dacă ei trec printr-o perioadă bună. Cred că trebuie să ne concentrăm foarte mult pe ceea ce avem noi de făcut. Dacă vom intra aşa cum trebuie în teren, nu ar trebui să ne pună nicio problemă. Timişoara e o echipă de contraatac care se bazează foarte mult pe lovituri libere. Din astea au câştigat foarte multe puncte şi noi trebuie să fim concentraţi la astfel de faze, să le gestionăm bine şi cu siguranţă nu cred că vom avea probleme”, a conchis Alberto Cobrea.