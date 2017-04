Niculescu, rezervat după victoria din semifinalele Cupei

« Alte stiri din categoria Sport

FC Voluntari a învins-o neaşteptat pe CS „U”Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, la Drobeta-Turnu Severin, în prima manşă a semifinalelor Cupei României al fotbal. Unicul gol al partidei a fost reuşit de Laurenţiu Marinescu (minutul 89 - penalty), după un fault inutil comis de Nicuşor Bancu la Gabriel Deac.

„A fost un meci greu, dar am venit aici cu încredere şi am profitat şi de absenţele lor. Le-am transmis băieţilor că sunt într-un moment greu şi că trebuie să profităm. Au început meciul cu toate gurile de foc şi ştiam că vor crea probleme, dacă le dăm spaţii. Dar am reuşit să-i blocăm aproape perfect 90 de minute, am şi dominat în anumite momente, chiar şi fără să avem mari ocazii. Niciodată nu pregătesc meciurile pentru egal, doar să câştig, indiferent de adversar. Că nu a fost un meci spectaculos şi fără multe ocazii contează mai puţin. M-a interesat în primul rând să plecăm cu gol marcat şi, dacă se poate, cu victorie. Returul va fi infernal, pentru că le revin şi cei trei absenţi (n.r. - Alexandru Băluţă, Hristo Zlatinski şi Alexandru Mateiu). Nu suntem favoriţi, acum şansele sunt 50-50. Universitatea Craiova rămâne o echipă foarte puternică, şi-a demonstrat valoarea în acest sezon. Nu suntem favoriţi”, a declarat Niculescu, la finalul partidei de la Severin.

Manşa secundă va avea loc pe 17 mai, la Voluntari.

În cealaltă semifinală, Astra Giurgiu a învins-o în primul meci pe ACS Poli Timişoara cu scorul de 4-1.