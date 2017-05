Era lui Kliciko, la apus

« Alte stiri din categoria Sport

Boxerul britanic Anthony Joshua l-a învins prin KO tehnic în repriza a 11-a pe ucraineanul Vladimir Kliciko într-un meci pentru titlurile mondiale IBF, WBA, IBO la categoria grea, în gala desfăşurată pe Stadionul Wembley din Londra, în faţa a 90.000 de spectatori.

Joshua (27 de ani), campion olimpic în 2012, a obţinut a 19-a sa victorie la profesionişti, un lucru incredibil fiind acela că toate s-au încheiat înainte de limită.

Kliciko (41 de ani), şi el campion olimpic, în 1996, a ratat revenirea în ring după ce în 2015 şi-a pierdut centurile de campion mondial în faţa altui englez, Tyson Fury. Kliciko are în palmares 64 de victorii (53 de KO) şi cinci înfrângeri (patru prin KO).

Kliciko a dominat tactic meciul în primele reprize, dar în runda a cincea a fost trimis la podea, lucru care mai mult l-a întărâtat pe ucrainean, care a abătut o ploaie de pumni asupra lui Joshua. Britanicul, care deţinea deja centura IBF, a fost practic salvat de gong, dar în repriza următoare, a şasea, a fost făcut şi el knock-down. În repriza a 11-a, Joshua a intrat cu o energie surprinzătoare şi l-a atacat violent pe Kliciko. Ucraineanul, care a încercat până atunci să-şi conserve victoria, a fost total surprins şi un prim upercut l-a zdruncinat din temelii. Kliciko a încercat să continue, însă s-a expus unei noi serii de pumni şi până la urmă arbitrul a intervenit şi a oprit meciul.

Kliciko: „Sigur că-mi doresc revanşa”

A fost un final dezamăgitor pentru cel care a dominat ani la rândul categoria grea. Însă, Kliciko nu este decis să se retragă: „Sigur că-mi doresc revanşa, o avem în contract, vă spun chiar acum că sunt interesat. Trebuie să analizez ce naiba s-a întâmplat. Mi-aş fi dorit să fiu eu cel care ridică mâna. Dar îl felicit pe Anthony, s-a ridicat, a revenit în luptă şi a câştigat titlurile. Cel mai bun a câştigat şi este un eveniment uriaş pentru box. Doi gentlemeni s-au luptat. Anthony a fost mai bun”.

Anthony Joshua este dispus să urce din nou în ring împotriva legendarului pugilist ucrainean. „O revanşă ar fi binevenită. Eu cred că Vladimir ar vrea un nou meci pentru că este un luptător şi un un luptător este singurul care poate decide când se va opri. Dar cred că echipa din jurul său, inclusiv soţia şi fratele său, ar putea să-l sfătuiască diferit. Am respect pentru el, atât în afara cât şi în interiorul ringului. Nu m-ar deranja o nouă luptă dacă el va dori. Depinde doar de el... deci dacă vrea să ne confruntăm din nou, nicio problemă”, a spus Joshua.

Provocare pentru Tyson Fury

În cazul în care Vladimir Kliciko se va retrage, Anthony Joshua a lansa o provocare către Tyson Fury, singurul pugilist care l-a învins pe Vladimir Kliciko la decizie de puncte. „Fury, Tyson Fury, unde eşti, baby? Hai, asta vrei să vezi? Mă bucur să lupt, iubesc asta. Tyson Fury, ştiu că a vorbit mult şi vrea să revină şi să ne batem. Vreau să le dau acestor 90.000 de oameni încă o şansă să vadă un meci de box”, a spus noul campion mondial.

Replica lui Fury nu s-a lăsat aşteptată, venind pe reţelele de socializare. „Felicitări Anthony Joshua, o luptă bună, ai avut un meci pe viaţă şi pe moarte cu Kliciko, iar eu m-am jucat cu tipul, hai să dansăm”, a fost răspunsul lui Fury, care însă înainte de a reveni în ring va trebui să-şi recapete licenţa de pugilist profesionist.

Antrenorul lui Anthony Joshua nu credea în elevul său

Antrenorul lui Anthony Joshua dezvăluie că a fost convins că acesta va pierde în faţa lui Vladimir Kliciko. Teama a apărut după ce Vladimir Kliciko l-a trimis la podea pe Joshua în runda a şasea. „100% am crezut că va pierde când a fost trimis la podea în runda a şasea, când a primit cel mai puternic pumn din întreaga lui carieră. Dar am ştiu apoi că se poate regrupa şi dacă rămâne prezent cu mine când îi vorbesc şi mă ascultă, am ştiu că vom putea depăşi momentul. L-am pregătit timp de 12 săptămâni pe care le-a urât, dar sunt norocos - visezi să te pregăteşti pentru aşa ceva. Dorinţa lui de a câştiga şi determinarea au fost cele mai impresionante lucruri pentru noi. A încasat destul în ring, dar este o persoană grozavă. Nimeni nu merită asta mai mult decât AJ”, a spus antrenorul lui Joshua, Rob McCracken, la BBC Radio 5.