Contra nu speră la titlu

Dinamo a câştigat, luni seară, cu scorul de 2-1 (1-0), partida cu FCSB disputată pe Arena Naţională din Bucureşti, în cadrul etapei a VIII-a play-off-ului Ligii I. Sergiu Hanca a marcat ambele goluri ale formaţiei Dinamo (minutele 34 - penalty şi 90+6 - penalty), în timp ce pentru FCSB a înscris Marian Pleaşcă (minutul 53).

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Cosmin Contra, a declarat că nu se aştepta să câştige derby-ul cu FCSB având în vedere evoluţia jocului, el arătându-se de altfel puţin nemulţumit de prestaţia jucătorilor săi. „Este o victorie la care nu mă aşteptam după evoluţia jocului. Nu am început foarte bine acest meci, cred că toată presiunea de dinaintea partidei şi-a pus amprenta asupra echipei. Nu am făcut o primă repriză foarte bună, am avut doar acea acţiune care a dus la penalty. Dar am ştiut să suferim, am aşteptat momentul nostru, am crezut până în ultima secundă că putem câştiga şi am câştigat. Sunt foarte fericit pentru băieţi. Chiar mă bucur că reuşim să câştigăm neavând jocuri bune, cum s-a întâmplat şi în seara asta (n.r. - luni seară). M-aş fi aşteptat la un joc mai bun din partea noastră, dar mă bucur că am câştigat. Cred că fotbalul îţi dă înapoi dacă meriţi. Noi am pierdut două puncte la Craiova, dar am câştigat azi (n.r. - luni seară) două puncte. Nu ştiu dacă am meritat, dar ni s-a dat înapoi ce am pierdut la Craiova”, a spus el.

Tehnicianul a adăugat că golul primit de Dinamo a fost unul „copilăresc” şi a precizat că asemenea greşeli nu sunt permise într-un meci de o asemenea importanţă. „Derby-urile întotdeauna sunt bărbăteşti, nu am avut vreo tactică să lovim un jucător anume, noi am vrut să câştigăm fiecare duel. Cred că galbenele s-au dat când a trebuit aşa că nu cred că datorită agresivităţii noastre am câştigat. Hanca are patru goluri cu Steaua şi toate din penalty, mă bucur mult pentru el. Iar golul primit a fost unul copilăresc. Nu trebuie să ne permitem la acest nivel să luăm un asemenea gol. Preferam să iau gol din acţiune sau din celelalte ocazii pe care le-a avut Steaua, decât să iau un asemenea gol”, a afirmat Contra.

Antrenorul a menţionat că nu mai speră la titlu, chiar dacă prin victoria din partida cu FCSB s-a apropiat la doar două puncte de primul loc al clasamentului: „Noi vrem să câştigăm fiecare meci în parte, nu facem jocurile nimănui. Nu ştiu dacă putem ţine pasul cu primele două clasate, au şanse mai mari la câştigarea campionatului. Dar pe mine mă interesează doar meciul de sâmbătă. Mă gândeam că dacă avem continuitate putem fi sus în clasament. Eu nu mai sper la titlu pentru că cele două au două puncte în faţa noastră şi nu depindem de noi. Noi ar trebui să câştigăm ambele partide, iar FC Viitorul şi FCSB să facă paşi greşiţi. E destul de greu să se întâmple asta”.