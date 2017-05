Reghecampf acuză arbitrajul de la derby

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Laurenţiu Reghecampf, a acuzat arbitrajul după înfrângerea suferită, luni seara, în derby-ul cu Dinamo, precizând că împotriva formaţiei sale „se lucrează foarte bine”.

El susţine că nu a fost fault la intervenţia grosolană şi inutilă a lui De Amorim asupra lui Romera, în urma căreia Dinamo a primit penalty în minutul 90+6. „Am pierdut un meci din cauza unor greşeli foarte mari. Am intrat la pauză în dezavantaj, dar asta din cauză că Boldrin a ratat singur cu portarul. În repriza a doua am egalat, dar din păcate am primit gol tot din penalty şi vă las pe voi să decideţi dacă a fost sau nu. Dar din ce am văzut în imagini De Amorim nici nu atacă adversarul, el face o alunecare în lateral. Într-adevăr, Romera face foarte bine, se duce peste el şi primeşte 11 metri. Pentru mine e curios că Haţegan se afla la 10 metri, iar Şovre era la 30 de metri. Haţegan se întoarce cu spatele, iar Şovre dictează 11 metri. Noi am atenţionat asupra acestor lucruri, pentru că noi cu Viitorul am avut penalty-uri mai clare decât au avut cei de la Dinamo şi nouă nu ni s-au dat. Împotriva noastră văd că se lucrează foarte bine”, a spus tehnicianul.

Reghecampf, eliminat în prelungirile partidei pentru proteste, a adăugat că tuşierul Octavian Şovre l-a înjurat pe asistentul său „ca la uşa cortului”. De asemenea, el susţine că meciul trebuia oprit în momentul în care Boldrin a fost lovit în cap cu o rolă de hârtie aruncată din tribună.

Reghecampf a recunoscut că pentru FCSB depinde în urma acestei înfrângeri de rezultatele contracandidatei la titlu, Viitorul Constanţa: „Asta este viaţa, mai sunt două etape şi încă avem şanse la titlu”.