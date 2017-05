Şfaiţer vrea trei puncte cu Mediaş

« Alte stiri din categoria Sport

După trei remize albe consecutive, 0-0, cu Gaz Metan Mediaş, FC Botoşani îşi propune să obţină victoria în faţa ardelenilor. Trei puncte în acest meci ar apropia gruparea locală la un singur punct de formaţia pregătită de Cristi Pustai şi ar face ca lupta pentru locurile fruntaşe din play-out să rămână deschisă până în ultima etapă. „Am avut şanse uriaşe de a ne apropia decisiv şi nu am făcut-o. Sper să profităm acum de această oportunitate şi de a ne apropia la un punct de Gaz Metan. Pentru noi este un meci capital. Dacă nu câştigăm jocul, putem să ne luăm gândul, cred eu, de la primele două locuri. Dacă ne impunem avem şanse mari chiar şi la locul 7-8, pentru că sunt convins că atât CSM Poli Iaşi, cât şi Gaz Metan vor mai pierde puncte până la final. Totul depinde de noi”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Oficialul botoşănean a spus că în ciuda faptului că de trei etape gruparea locală nu a cunoscut gustul victoriei, norocul a făcut ca şansele la primele două locuri să rămână intacte. „În acest moment sunt cinci puncte de recuperat faţă de Iaşi şi patru de Mediaş. Avem cu ambele acasă deci, în mod normal, dacă vom tranşa meciurile în favoarea noastră vom recupera din handicap. Bine, pe hârtie calculele sunt simple. Mai greu e pe teren. Şi la Severin şi la Timişoara ne făcuserăm calcule, că luăm şase din şase şi nu am obţinut, din diverse motive, decât două puncte. Am pierdut patru puncte uriaşe, însă norocul nostru a fost că şi Iaşi şi Gaz Metan au pierdut la rândul lor puncte preţioase. Aşa cum v-am mai spus, e un campionat care se joacă până în ultima etapă, atât la titlu, cât şi la retrogradare”, a adăugat Şfaiţer.

Preşedintele FC Botoşani nu a ascuns faptul că este nemulţumit de jocul echipei şi de rezultatele din acest play-out. „La Timişoara am jucat cu o echipă care s-a mulţumit cu un egal. Ştiam foarte bine ce joacă adversarul şi nu trebuia să primim gol la o fază fixă. Nici nu am avut soluţii. Am jucat cu trei jucători sub 21 de ani. A intrat bine Fülöp. Şi Juncănaru a avut vreo 20 de minute bune. Era un meci de câştigat. Ne consolidam mai bine poziţia cu o victorie la Timişoara. Din păcate, în acest play-out nu am mai avut evoluţiile bune din prima parte a campionatului. Mă aşteptam să avem rezultate mult mai bune”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Partida FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş, meci contând pentru etapa a IX-a a play-out-ului Ligii I va avea loc duminică, 7 mai de la ora 13:30 pe Stadionul „Municipal”.