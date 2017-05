Derby pentru evitarea retrogradării

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul echipei Concordia Chiajna, Dan Alexa, a declarat, ieri, că meciul cu ASA Târgu Mureş, de vineri, este cel mai important pentru ilfoveni în acest final de sezon în Liga I de fotbal, transmite Agerpres.

„Cred că meciul cel mai important este cel de mâine (n.r. - astăzi). Dacă vom obţine prima victorie, va fi şi o descătuşare şi se vor schimba multe lucruri în evoluţiile viitoare. Va fi un meci de «care pe care», decisiv şi trebuie să îl tratăm mult mai bine decât am tratat celelalte meciuri împotriva contracandidatelor”, a declarat Dan Alexa, citat de site-ul oficial al clubului.

„Principala problemă este că ratăm foarte mult din situaţii foarte clare. Cu Dinamo am putut învinge pentru că am avut două ocazii şi am reuşit să marcăm două goluri. În momentele în care nu ai rezultate, apar teama şi frica. Dacă nu vom da gol, ne va fi foarte greu în lupta pentru salvarea de la retrogradare”, a mai spus Alexa.

Fundaşul Alin Dobrosavlevici a declarat că nu crede că un blocaj al echipei a dus la această perioadă nefastă, ci este, mai degrabă, convins că lipsa de concentrare a fost principalul inamic al ilfovenilor. „Sper să ieşim din pasa proastă şi să câştigăm acasă, pentru că ar fi o victorie foarte importantă”, a subliniat Dobrosavlevici, care a venit la Concordia de la ASA.

Meciul dintre Concordia Chiajna şi ASA Târgu Mureş are loc astăzi, de la ora 20:30.

ASA ocupă ultimul loc, cu 13 puncte, iar Concordia este penultima, cu 17 puncte (fără victorie în play-out), tot atâtea câte are Pandurii, care ocupă loc de baraj (antepenultimul).