Grozavu speră să regăsească drumul spre victorie

FC Botoşani promite victoria la revenirea lui Leo Grozavu pe banca tehnică a echipei în faţa propriei suporteri.

Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani, a spus că îşi doreşte ca revenirea sa pe banca formaţiei locale în faţa propriilor suporteri să fie încununată cu o victorie, anunţând că singurul obiectiv al elevilor săi este câştigarea celor trei puncte. „Revin şi eu pe bancă după acea suspendare. La ultimul joc pe teren propriu am câştigat şi sperăm să fie de bun augur. E o partidă importantă, ca toate celelalte. Ne aşteaptă un meci dificil pentru că întâlnim o adversară cu care am avut mereu probleme pe teren propriu. Sperăm ca la final să avem bucuria victoriei”, a declarat Leo Grozavu.

Exceptând meciul de la Timişoara cu ACS Poli, terminat 1-1, tehnicianul crede că echipa ar fi avut rezultate mai bune dacă ar fi fost pe bancă la jocurile cu Chiajna şi Pandurii. „Eu cred că am fi avut rezultate mai bune. În acelaşi timp se putea întâmpla şi opusul, respectiv să pierdem jocurile respective. Cred că echipa noastră s-a obişnuit să aibă pe cineva pe margine care să-i dirijeze, să-i ţină în priză, dar asta nu ar trebui să conteze pentru că ultimele două jocuri pe care le-am terminat la egalitate, le-am avut la îndemână, am condus pe tabelă însă nu am ştiu să gestionăm lucrurile”, a afirmat Leo Grozavu.

Pentru acest meci, principalul botoşănean ar putea miza pe formula Cobrea - Unguruşan, Miron, Tincu, Muşat - Vaşvari, Bordeianu - Roman, L. Fülöp, Golofca - Kuku.

Partida dintre FC Botoşani şi Gaz Metan Mediaş va avea loc mâine, de la ora 13:30, pe Stadionul „Municipal”.

Puse în vânzare de ieri, preţul tichetelor la acest meci are preţul de 25 de lei atât la tribune, cât şi la peluze.

Jocul dintre FC Botoşani şi Gaz Metan Mediaş va fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.

- Cristian PRISACARIU

cprisacariu@monitorulbt.ro