Turneu de tie break câştigat de Halep

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat, joi seara, turneul demonstrativ Tie Break Tens, desfăşurat la Madrid doar cu meciuri de tie break până la zece puncte.

În finală, Simona Halep a învins-o pe rusoaica Svetlana Kuzneţova cu scorul de 10-6, după ce în sferturi a trecut de britanica Johanna Konta cu un sec 10-2, iar în semifinale a învins-o pe campioana olimpică Monica Puig (Porto Rico), cu 10-5.

Simona Halep a declarat după câştigarea turneului demonstrativ Tie Break Tens de la Madrid, că speră să joace la fel de bine şi la turneul WTA care va avea loc săptămâna viitoare în capitala Spaniei. „A fost distractiv. Formatul este foarte rapid şi trebuie să fii atent de la primul punct. A fost un tie break bun. E mereu plăcut să joci contra Svetlanei (n.r. - Kuzneţova). Îmi place jocul ei, are mult top spin. E frumos să joci o finală, anul trecut am jucat aici la turneul WTA şi e un sentiment plăcut să revin cu o finală, chiar dacă a fost o finală de Tie Break (Tens). M-am simţit bine şi vreau să mulţumesc publicului pentru că a rămas aşa târziu. Sper să am aceleaşi lovituri bune săptămâna viitoare. Voi încerca să fiu concentrată, pentru că ştiu ce am de făcut”, a comentat Halep.

La masculin s-a impus bulgarul Grigor Dimitrov, victorios cu 10-7 în finala cu spaniolul Feliciano Lopez.

Ambii câştigători au primit cecuri de 250.000 de dolari, fiecare fiind de acord să doneze pentru cauze caritabile 50.000 de dolari.

Tie Break Tens s-a disputat prima oară în decembrie 2015 la Londra, când au participat şase jucători împărţiţi în două grupe, iar a doua oară a avut loc la Viena, în octombrie 2016, tot cu participarea a şase tenismeni.