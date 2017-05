A patra remiză pentru FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani şi Gaz Metan Mediaş au terminat nedecis, 0-0 pentru a patra oară în acest campionat.

Faţă de ultimele două jocuri din play-out, meciuri în care deşi pornea din mare favorită le-a terminat nedecis (n.r. - Concordia Chiajna, scor 1-1, Pandurii Târgu Jiu, scor 1-1, ACS Poli Timişoara, scor 1-1), elevii lui Leo Grozavu au avut o cu totul altă atitudine la meciul de ieri de pe „Municipal”, cu Gaz Metan Mediaş. Mult mai prezenţi în joc, cu o determinare şi o dăruire mult mai mare, elevii lui Leo Grozavu i-au făcut pe cei 2.500 de suporteri prezenţi la meci să nu regrete preţul piperat plătit pe tichet, 25 de lei, fanii fiind satisfăcuţi de prestaţia echipei în primul mitan. Ghinionul a făcut ca FC Botoşani să nu intre la cabine cu 1-0, şutul lui Sergiu Popovici din minutul 40 întâlnind stâlpul din stânga porţii apărate de Greab.

Deşi toată lumea se aştepta la un forcing care să aducă cele trei puncte în al doilea mitan, de la cabine, elevii lui Leo Grozavu au ieşit total schimbaţi, dând impresia că se mulţumesc cu rezultatul înregistrat pe tabela de marcaj. Ba mai mult, cei care s-au aflat aproape de a marca au fost ardelenii, bara salvându-l pe Cobrea la şutul de la distanţă a lui Bic din minutul 79.

„E foarte dificil să câştigi atunci când nu marchezi gol. La noi marchează puțin atacanții, dacă am avea un atacant care să ne garanteze 10 goluri pe campionat, Botoșani ar fi mai sus. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar dacă am transfera jucători de valoare, altfel am vorbi. Nu sunt mulțumit, că am irosit multe situații bune”, a declarat Leo Grozavu.

Dacă Grozavu s-a declarat nemulţumit de rezultat, omologul său, Cristi Pustai a spus că rezultatul este echitabil.

„Bine că nu ne mai întâlnim în acest campionat, din 12 puncte am luat doar 4. La fiecare partidă s-a pierdut câte un punct. De fiecare dată s-a pierdut echitabil. FC Botoșani a început mai bine, știam că încep cu presiune și agresivitate bună, am reușit să ducem meciul cu 0-0 până la pauză. La pauză noi am schimbat tactica pe bandă, însă jucătorii noștri nu s-au văzut foarte bine la finalizare. În momentul în care am schimbat, am arătat mai bine, am avut pe lângă acea bară alte câteva faze. Până la urmă rezultatul este echitabil, acest punct ne duce înapoi pe locul 2 pe care îl pierdusem”, a declarat Cristi Pustai.