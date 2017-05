Bronz european pentru CSM Bucureşti

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti a câştigat medaliile de bronz în Liga Campionilor la handbal feminin, ieri, după ce a învins-o pe Buducnost Podgorica cu scorul de 26-20 (13-12), în finala mică a turneului Final4 jucat în Papp Laszlo Sportarena din Budapesta.

CSM Bucureşti, învinsă sâmbătă de Vardar Skopje, scor 38-33, a dominat finala mică disputată în compania echipei Buducnost, antrenorul Dragan Adzic folosind-o pe Cristina Neagu doar în prima parte a meciului. Pentru Neagu a fost ultimul său meci la Buducnost, ea urmând să joace din vară la CSM.

Începutul meciului a fost echilibrat, iar în minutul 6 scorul era 4-4, după care au urmat cinci goluri la rând pentru campioana României, care s-a desprins la 9-4. CSM s-a aflat la controlul jocului până spre final, când au încasat patru goluri consecutive şi au intrat la pauză cu un singur gol în plus, 13-12.

Jocul a fost strâns după pauză câteva minute, scorul fiind egal, 14-14, în minutul 33, dar au venit patru goluri ale campioanei României, pentru 18-14, iar apoi Buducnost nu a mai contat, CSM Bucureşti câştigând clar, cu 26-20, spre bucuria numeroşilor spectatori români (circa 1.500) aflaţi în sala din capitala Ungariei.

Finalul a fost emoţionant, cu jucătoarele de la Buducnost îmbrăţişând-o pe Neagu, aflată în lacrimi, la mijlocul terenului, în timp ce jucătoarele CSM-ului au primit medaliile de bronz de la Narcisa Lecuşanu, oficial EHF.

Apoi, în jurul Cristinei Neagu s-au adunat jucătoarele de la CSM, care au îmbrăţişat-o. Fanii români din sala de la Budapesta i-au scandat numele singurei handbaliste care a câştigat în trei rânduri „Balonul de Aur” în ceea ce a constat unul dintre cele mai impresionante momente ale sportului românesc din ultimii ani.

„Nu ştiu de ce am jucat aşa de puţin, ştie doar antrenorul. Poate vrea să îşi pregătească restul jucătoarelor. Eu am început bine meciul, dar nu ştiu de ce nu am mai jucat. La ultimul meci, am jucat extrem de puţin şi am un sentiment, nu ştiu cum să îl numesc. Părăsesc echipa după cele mai importante performanţe ale carierei, îmi vor lipsi lucruri. Partea mea la Buducnost s-a terminat practic azi (n.r. - ieri). Privesc înainte şi mă bucur că românii m-au susţinut în aceste zile. Să susţină şi CSM. Vine vacanţa, după aceea echipa naţională, din nou vacanţă, vom avea un lot foarte bun. Sper că ne vom regăsi în aceste zile la Budapesta şi la anul. Mi-au zis să nu plâng pentru că vin acasă şi mă aşteaptă cu braţele deschise”, a spus Neagu.

În finala Ligii Campionilor, s-a impus Győr ETO, scor 31-30, în faţa lui Vardar Skopje.