Căderi vertiginoase în ierarhia mondială

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep, aflată la cea mai slabă clasare a sa din februarie 2014, locul 8 WTA, a pierdut atât de mult teren din cauza faptului că turneul WTA de la Madrid, pe care l-a câştigat anul trecut pe 7 mai, se desfăşoară anul acesta cu o săptămână mai târziu, astfel că a pierdut punctele obţinute în 2016 în capitala Spaniei.

Simona Halep este la 49 de puncte de poloneza Agnieszka Radwanska, aflată pe locul 7, şi la 219 puncte de Johanna Konta, ocupanta locului şase. Totodată, românca are doar 251 de puncte faţă de jucătoarea care încheie top 10, Elina Svitolina, învinsă în primul tur la Madrid anul acesta.

Românca poate urca din nou în cazul unui parcurs bun la turneul patronat de Ion Ţiriac. Ea a început în forţă în acest an, cu o victorie la scor cu Kristyna Pliskova (Cehia), şi este gata pentru confruntarea din turul doi cu italianca Roberta Vinci. „O ştiu destul de bună. Are o lovitură de slice bună şi nu este uşor să joci împotriva ei, dar mă voi obişnui în câteva game-uri. Este o adversară bună, o jucătoare puternică, însă am încrederea că pot juca un tenis foarte bun împotriva ei şi că pot câştiga. Mă gândesc doar că trebuie să fiu agresivă, să îmi fac jocul şi să încerc să câştig”, a declarat Halep.

Roberta Vinci (34 de ani) a jucat finala US Open în 2015 şi se află pe locul 34 în clasamentul WTA, două poziţii mai sus faţă de săptămâna trecută. Simona Halep (25 de ani) conduce cu 4-2 în meciurile directe contra adversarei de astăzi, din turul secund al turneului de la Madrid.

Irina Begu a coborât şapte locuri şi se află pe 36, Monica Niculescu a pierdut şi ea trei poziţii, fiind acum pe 51, Sorana Cîrstea a coborât vertiginos, 19 locuri, ajungând pe 83, Ana Bogdan a mai făcut un pas către top 100, urcând şase trepte, până pe 105, iar Patricia Ţig a înregistrat o cădere liberă de 33 de locuri, până pe 121.

La dublu, Monica Niculescu se menţine pe 24, iar Raluca Olaru a urcat trei locuri şi se află pe 57.