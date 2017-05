FC Botoşani mizează pe victorie cu ASA

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani îşi propune, astăzi, de la ora 18:00, la Târgu Mureş, contra ASA, să obţină prima victorie în play-out după cinci meciuri în care a înregistrat o înfrângere şi patru remize.

Cu toate că vor întâlni „lanterna roşie” play-out-ului, o formaţie care deja îşi face planurile pentru matineu, oficialii clubului din Ardeal anunţând public că în ultimele cinci etape vor trimite în teren mai mulţi juniori, botoşănenii privesc cu mare prudenţă partida.

Elevii lui leo Grozavu sunt convinşi că un nou pas greşit ar echivala cu un dezastru pe acest final de sezon în care fiorii barajului au început deja să dea târcoale echipei. Laurenţiu Buş, unul dintre cei mai experimentaţi jucători, a declarat că se aşteaptă la un meci foarte greu cu ASA.

„Sunt convins că ne aşteaptă o partidă foarte grea la Târgu Mureş, cu o echipă experimentată, jucători de valoare. Va trebui să muncim foarte mult pentru cele trei puncte. În ultima perioadă am jucat mai puţin, am avut şi ceva probleme medicale. Acum sunt OK şi sper să joc mai mult”, a declarat Laurenţiu Buş.

Cu Olimpiu Moruţan şi Stelian Cucu recuperaţi din punct de vedere medical şi fără suspendaţi, Leo Grozavu a spus că e momentul ca elevii săi să câştige în acest play-out, dorind totodată să spargă gheaţa în deplasare unde FC Botoşani nu a mai câştigat de pe 21 septembrie 2016 (n.r. - Concordia Chiajna - FC Botoşani 0-2).

„Ne dorim să spargem gheaţa pentru că avem cinci meciuri în care nu am cunoscut victoria. Venim după patru rezultate consecutive de egalitate. E momentul să şi câştigăm. Nu e important ce spunem, important e ce facem. Mai sunt încă cinci etape şi vreau să facem cât mai multe puncte”, a declarat Leo Grozavu.

Este de aşteptat ca principalul formaţiei locale să trimită în teren formula Cobrea - Unguruşan, Miron, Tincu, Muşat - Vaşvari, Cucu - Roman, Moruţan, Golofca - Kuku.