Titlu cÃ¢ÅŸtigat cu buget de play-out

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, ieri dimineaţă, că Viitorul a câştigat titlul în Liga I cu un buget de play-out, el afirmând că dacă jucători precum Coman, Nedelcu sau Benzar ar pleca, aceştia ar putea fi înlocuiţi imediat cu alţii din lotul academiei sale. „Lăsaţi-mă să mă bucur, nu mă gândesc, nu mă interesează de TAS, important e ce facem noi. Am făcut istorie, suntem mândri de acest lucru. Nu am nicio problemă dacă pleacă mâine Coman sau Nedelcu sau Benzar, sunt alţii în spatele lor. Trebuie doar să avem grijă să nu-i aruncăm în luptă prea devreme. Succesul se planifică, nu vine de pe o zi pe alta. Mereu le spun că am fost talentat, dar am avut ambiţie. Ambiţia face diferenţa în viaţă. Viitorul a câştigat campionatul cu un buget de play-out. Primele sperăm să fie pe măsură. Mulţi şi-au luat bonusuri personale, dar avem şi prime de obiectiv. Ne reunim în 12-13 iunie, plecăm la munte o săptămână şi apoi probabil în Polonia. Avem şi o idee despre lot în sezonul viitor, avem echipa a doua”, a declarat Hagi.

Cu toate acestea, chiar dacă nu va face investiţii în transferuri, Gheorghe Hagi visează la grupele Ligii Campionilor. „Acestea sunt posibilităţile, probabil nu o să avem nici acum bani de transferuri, dar căutăm jucători talentaţi care să se plieze pe profilul nostru. Vom vedea pe cine putem să luăm, nu avem posibilităţi foarte mari, dar vom încerca să luăm jucători foarte talentaţi care vor să vină la noi. Vor fi şi plecări, şi veniri, dar nu trebuie să slăbim vreun pic. Trebuie să stau cu picioarele pe pământ, să fiu modest, să formăm o echipă bună, frumoasă, trebuie să facem strategie pentru Champions League, să reprezentăm bine România”, a declarat managerul tehnic al Viitorului.

Hagi nu exclude ca Viitorul să-şi vândă şi în vară cei mai importanţi fotbalişti, aşa cum a făcut în ultimii ani. „Vom vedea şi unde vom juca în Europa, sigur în România. Important e că suntem acolo”, a mai spus „Regele”.

Viitorul Constanţa a învins CFR Cluj, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I şi, conform LPF, care susţine că, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, este noua campioană a României. FCSB a învins CS „U” Craiova cu 3-0 şi a terminat la egalitate de puncte cu Viitorul, 44. Însă, potrivit părerii oficialilor FCSB şi potrivit interpretării regulamentului de către ei, la egalitate de puncte trebuie să se ţină cont de toate rezultatele directe, şi din sezonul regulat şi din play-off. În această situaţie, FCSB revendică titlul campioana României. Şi înainte şi după acest meci, Gigi Becali, a spus că se va adresa TAS.