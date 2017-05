Nicolae Dică, alesul lui Becali

« Alte stiri din categoria Sport

Nicolae Dică este oficial noul antrenor al FCSB, dar directorul SCM Piteşti, Dragoş Şerban, susţine însă că acesta are contract cu echipa argeşeană până în vara anului 2018 şi că până acum nu a purtat nicio discuţie cu acesta în privinţa rezilierii acordului şi plecarea sa la FCSB.

Becali: „La mine cuvântul este contract”

Ieri dimineaţă, finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat că l-a instalat pe Nicolae Dică în locul lui Laurenţiu Reghecampf, precizând că acesta va avea un principal lângă el pe bancă deoarece nu deţine încă licenţa Pro.

„Contractul cu Reghecampf e ca şi reziliat. El nu vine să rezilieze, el vine doar să ne despărţim, să ne vedem, să ne luăm la revedere. L-am pus pe Dică antrenor. Ce, mai trebuie să semneze? La mine cuvântul este contract. Mi-a plăcut de Dică, de gândirea lui despre fotbal. El a demonstrat că e antrenor şi la Piteşti. Cred că el cunoaşte mult fotbal, nu ştiu cât de mult îl poate pune în practică însă în Liga I, că e mai geu. El mi-a zis că premisele lui sunt munca şi disciplina. Cerere specială a fost că vrea să vină cu ai lui. Eu spusesem că preparatorul fizic, kinetoterapeutul şi ceilalţi din staff îi ţin mereu, ca să nu îi mai schimb. Dar i-am zis lui Dică să îi aducă şi pe ai lui, să mai fie trei în plus, câteva mii de euro în plus, care e problema?”, a spus Becali.

Marea problemă a lui Nicolae Dică este că nu are licenţa Pro şi că are nevoie de un director tehnic care să semneze în locul lui pe actele oficiale. „Dică nu are licenţă Pro. El are doar de antrenor secund. Aşa că o să aibă un antrenor principal pe margine cu el. Nu ştiu cine va fi. Trebuie să şi-l aleagă el, poate vrea să-l ia pe Ţiţi Dumitriu, nu ştiu, să-şi aleagă”, a mai spus finanţatorul FCSB.

Oficialul a menţionat că va aduce jucători la echipă care să îi garanteze câştigarea titlului încă de la începutul play-off-ului: „Eu i-am promis că îi fac echipă lui Dică. Nu o să mai fie la egalitate, că nu vrea unul sau altul să ia titlul Steaua. De acum încolo din play-off noi o să fim campioni ca să nu mai avem probleme. El a zis că o să îmi propună câţiva jucători, vom vedea”.

În vârstă de 37 de ani, Nicolae Dică a fost secundul antrenorilor Costel Gâlcă şi Mirel Rădoi la Steaua în perioada iunie 2014 - decembrie 2015.

Dumitriu acceptă să-l ajute pe Dică

Antrenor coordonator la „Centrul de Copii şi Juniori Gigi Becali”, Dumitru Dumitriu a spus ieri că dacă i se cere ajutorul, o să vină la FCSB pentru a-l ajuta pe Nicolae Dică să fie antrenorul „roş-albaştrilor”, relatează Pro Sport. „Gigi Becali mă cunoaşte şi îmi ştie poziţia. Dacă mă vor contacta, mă voi duce acolo până când se va rezolva problema cu licenţa Pro, dar nu mă voi implica şi nici nu voi face pe dirijorul. Toate frâiele le va ţine Dică şi staff-ul său tehnic. În aceste momente oamenii de 70 de ani trebuie să stea în rândul al doilea”, a spus Ţiţi Dumitriu.

Dragoş Şerban: „Dică e antrenorul SCM Piteşti”

Directorul SCM Piteşti, Dragoş Şerban, a dat un comunicat de presă în care anunţă de Dică are contract cu echipa argeşeană până în vara anului 2018 şi că până acum nu a purtat nicio discuţie cu acesta în privinţa rezilierii acordului şi plecarea sa la FCSB. „Conform înţelegerii actuale, în contractul dintre cele două părţi, există şi o clauză de reziliere. În eventualitatea în care Nicolae Dică ar putea ajunge la o înţelegere cu altă echipă, acesta va putea pleca numai după ce îşi va încheia relaţiile contractuale cu SCM Piteşti. În acest moment, Nicolae Dică se află încă sub contract cu clubul nostru şi se ocupă de pregătirea ultimelor două partide pe care care echipa le mai are de disputat din acest retur de campionat”, a declarat directorul nou-promovatei în Liga a II-a.

SCM Piteşti e lider detaşat în Liga a III-a, Seria a III-a, cu 68 de puncte faţă de 41, câte au Flacăra Moreni, FCM Alexandria sau Atletic Bradu, iar în ultimele două meciuri pe care le mai are de disputat în acest sezon le va întâlni pe FCSB II (acasă) şi FCM Alexandria (deplasare).