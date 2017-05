Reghecampf şi-a reziliat contractul cu FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul Laurenţiu Reghecampf şi-a reziliat, ieri, contractul cu FCSB, scadent în vara anului 2018, în cadrul unei întâlniri cu finanţatorul Gigi Becali, el precizând că speră ca înlocuitorul său la conducerea echipei, Nicolae Dică, să reprezintă o soluţie bună şi în sezonul viitor să câştige titlul. „Era important să vorbesc cu patronul (n.r. - Gigi Becali). Eu am zis că nu iau nicio decizie până nu vorbesc cu dânsul. Ne-am înţeles, ne-am pus de acord, totul este foarte bine. Mă bucur pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Am avut un an şi jumătate de muncă foarte intensă la Steaua. Speram ca această muncă să se încununeze cu un titlu. Eu sper ca Nicolae Dică să fie o soluţie foarte bună pentru a mă înlocui. Este un stelist 100%, un antrenor care a pornit de jos şi a avut rezultate. A fost şi secund la Steaua, deci cunoaşte sistemul, cunoaşte ceea ce se cere aici. M-aş bucura foarte mult ca Dică să reuşească să câştige campionatul anul viitor”, a spus Reghecampf la finalul întâlnirii cu Becali.

Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a menţionat că are oferte de la mai multe cluburi, toate din ţările arabe, iar săptămâna viitoare va lua o decizie. „Deocamdată nu m-am hotărât exact unde am să merg. Am două trei oferte clare. Adică 100%. De aceea am aşteptat să se termine campionatul şi să vorbesc cu patronul. I-am cerut şi lui părerea, pentru că el rămâne un om foarte apropiat pentru mine. De săptămâna viitoare am să mă întâlnesc cu anumiţi oameni şi voi lua cea mai bună decizie pentru mine. Toate ofertele sunt din zona arabă”, a afirmat el.

Reghecampf a adăugat că sunt multe lucruri pe care nu a reuşit să le realizeze în ultima perioadă, dar a precizat că, din punctul său de vedere, FCSB este în prezent campioana României.