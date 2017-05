FC Botoşani visează la topul play-out

« Alte stiri din categoria Sport

Prima victorie obţinută în deplasare de FC Botoşani după aproape opt luni, scor 2-0, pe terenul celor de la ASA Târgu Mureş, a readus liniştea în vestiarul echipei.

Cu patru etape înaintea finalului acestui play-out, elevii lui Leo Grozavu au rezolvat în mare parte ecuaţia prezenţei la startul ediţiei viitoare a Ligii I, dar au reintrat şi în calculele pentru locurile fruntaşe ale play-out-ului, poziţii de care, în acest moment, îi mai despart cinci puncte faţă de CSM Poli Iaşi şi patru puncte faţă de Gaz Metan Mediaş.

Preşedintele clubului FC Botoşani consideră că după victoria de la Târgu Mureş, elevii lui Leo Grozavu vor avea evoluţii mai bune şi vor încheia sezonul pe un loc mai bun în clasament. „În sfârşit am reuşit să învingem în deplasare. Chiar dacă am ratat mult, meciul a fost spectaculos. Important este să marcăm la următoarele meciuri. Să marcăm la Voluntari şi acasă cu Iaşi. Am intrat bine în meci la ASA, am fost agresivi, am avut posesie, numeroase ocazii, nu i-am lăsat să joace. Dacă era 6-0 nu se supăra nimeni. Trebuie însă să ne mulţumim cu 2-0, să fim bucuroşi că nu am luat gol şi că în sfârşit după mult timp am câştigat în deplasare. E un meci care ne dă încredere pentru următoarele jocuri şi care ne poate descătuşa. Aşa cum am spus şi înaintea jocului, avem capacitatea şi forţa de a câştiga tot până la finalul sezonului”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Satisfăcut de cele trei puncte bifate de jucătorii botoşăneni în Ardeal s-a arătat şi Leo Grozavu. Tehnicianul echipei şi-a felicitat elevii pentru atitudinea avută şi s-a arătat încrezător că în cele patru etape rămase de disputat aceştia vor acumula punctele necesare prin care la finalul sezonului să obţină o clasare superioară celei pe care se află acum. „Vreau să felicit băieţii, au făcut o partidă extraordinară. O primă repriză în care puteam să mai marcăm. În a doua repriză am avut cel puţin cinci situaţii clare. Nu a fost să fie. Sunt foarte mulţumit de cele trei puncte, de modul cum s-au prezentat jucătorii în teren, de atitudine. În fotbal, 2-0 este un rezultat periculos şi vroiam să marcăm al treilea gol. Le-am şi spus băieţilor la pauză că dacă marcăm golul trei, putem fi liniştiţi. E bine că s-a terminat aşa, o victorie mai mult decât meritată”, a declarat Leo Grozavu.