Federer renunţă la Roland Garros

Roger Federer a decis să nu participe la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, la care şansele sale de a se impune erau destul de slabe, pentru a se consacra asupra celui de la Wimbledon, turneul său favorit, pe care va încerca să-l câştige pentru a opta oară în cariera sa, în luna iulie, informează AFP.

În urmă cu două săptămâni, Federer a lăsat să se înţeleagă, într-un interviu, că intenţia sa este de a juca la Roland Garros, chiar dacă nu a inclus în programul său niciun turneu de pregătire pe zgură, ceea ce îi limita considerabil şansele de a obţine o performanţă notabilă în capitala Franţei. El a precizat că îşi va anunţa decizia pe 10 mai, iar fanii săi au aşteptat în van un semn din partea sa pe reţelele de socializare, în ziua respectivă. Federer a postat şi un clip în care putea fi văzut antrenându-se pe suprafaţă dură... la Dubai.

„Regretabil, am decis să nu particip la Roland Garros. Am lucrat din greu, atât pe teren, cât şi în afara lui în ultima lună, dar, pentru a încerca să rămân în circuit cât mai mulţi ani, am simţit că cel mai bine este să sar peste sezonul de zgură şi să mă pregătesc pentru sezoanele de iarbă şi hard. Startul anului a fost magic, dar trebuie să recunosc că programul va fi cheia longevităţii mele pe viitor. De aceea, eu şi echipa mea am ajuns la concluzia că, dacă aş fi jucat un singur turneu pe zgură (n.r. - Roland Garros), nu ar fi fost cel mai bine pentru tenisul meu şi pentru pregătirea mea fizică pentru restul sezonului. Îmi vor lipsi fanii francezi, care m-au încurajat mereu, dar aştept să-i văd la Roland Garros anul viitor”, a fost mesajul postat de Federer pe site-ul oficial.

Zgura a fost întotdeauna suprafaţa care l-a dezavantajat pe Federer şi jocul său ofensiv, chiar dacă s-a format ca jucător pe astfel de terenuri. Campionul elveţian a avut nevoie de 11 tentative pentru a se impune la Roland Garros, în 2009, an în care şi-a adăugat în palmares singurul titlu de Mare Şlem care îi lipsea.

Anul acesta, marele favorit al turneului parizian este spaniolul Rafael Nadal, revenit la forma care l-a consacrat şi care speră să cucerească al zecelea său titlu la Roland Garros.