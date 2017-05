Final de contract pentru Leo Grozavu

« Alte stiri din categoria Sport

Aflat la final de contract cu FC Botoşani, Leo Grozavu a evitat să se pronunţe asupra viitorului său

„Mai avem încă patru etape de campionat, vreau să le terminăm şi vom vedea ce va fi. Vom juca fiecare joc la victorie, vom încerca să obţinem alte puncte, de asta suntem plătiţi. Vreau să rămânem conectaţi la campionat, am pierdut foarte multe puncte. Sunt patru ani în care, cu resurse limitate, am reuşit să ne facem o identitate, o imagine, să fim respectaţi în prima ligă, ceea ce este foarte important pentru o echipă care nu are o istorie foarte bogată. Suntem la final de contract, antrenori, jucători, vom vedea strategia conducerii pentru anul viitor”, a declarat Leo Grozavu.