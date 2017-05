Mergea şi-a găsit partenerul perfect

« Alte stiri din categoria Sport

Perechea formată din tenismanul român Florin Mergea şi pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, în urma victoriei cu 6-4, 6-2 în faţa cuplului Tommy Haas/Max Mirnîi. Mergea şi Qureshi au obţinut victoria într-o oră şi opt minute în faţa veteranilor de 39 de ani Haas şi Mirnîi.

„Ei au câştigat ultimele două Masters Series, dar am victorii împotriva amândurora şi avem avantajul vârstei. Nu ne este frică de ei. Eu sunt destul de încrezător că nivelul nostru poate să ne aducă victoria şi numai la asta mă gândesc. Am o comunicare foarte bună (n.r. - cu Qureshi), pe care nu am mai avut-o cu ceilalţi parteneri. Cred că, în mare, suntem pe aceeaşi lungime de undă, iar asta se vede şi pe teren”, a conchis românul.

Florin Mergea şi Aisam-Ul-Haq Qureshi vor juca în optimi împotriva puternicului cuplu format din polonezul Łukasz Kubot şi brazilianul Marcelo Melo.