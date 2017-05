Semifinală pentru Simona Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, s-a calificat, ieri, fără emoţii, în semifinalele turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.775.745 dolari, după ce a învins-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-4.

Halep (25 de ani), cap de serie şase la Foro Italico, a obţinut victoria într-o oră şi 20 de minute şi va juca a treia ei semifinală la Roma, după cele din 2013 şi 2015.

Românca a dominat de la un cap la altul meciul cu Kontaveit (21 de ani, 68 WTA), jucătoare venită din calificări. Halep a început în forţă meciul şi a avut 3-0 în primul set, înainte ca baltica să facă un break (3-1). Simona a câştigat din nou pe serviciul adversarei, iar apoi s-a desprins la 5-1. Jucătoarea noastră a ratat două mingi de set la 5-1, iar Kontaveit a luat ghemul, dar apoi Simona a încheiat cu 6-2, în 34 de minute.

Actul secund a fost ceva mai echilibrat, dar Halep a început tot cu break şi a avut 2-0. Simona a avut două mingi de 3-0, dar în cele din urmă Kontaveit şi-a făcut serviciul (2-1), iar apoi Halep s-a detaşat la 4-1. Românca a mai slăbit ritmul, iar estoniana a avut o tresărire de orgoliu, apropiindu-se la 4-3. O importanţă considerabilă a avut ghemul opt în economia meciului, Halep având 40-0, după care a salvat o minge de break şi a făcut 5-3. Kontaveit s-a apropiat din nou, la 5-4, dar Simona a obţinut victoria cu 6-4.

Halep a avut un procentaj foarte bun la al doilea serviciu (69%), iar la primul 61%. Românca a reuşit mai multe mingi direct câştigătoare (17-15) şi a comis mai puţine erori neforţate (23-33).

Simona Halep o învinsese pe Kontaveit şi în singurul lor meci direct de până acum, anul acesta, la Miami, în turul al treilea, cu 6-3, 6-0. Kontaveit le eliminase la Roma până în sferturi pe Andrea Petkovic (turul I), Angelique Kerber (II) şi pe Mirjana Lucic-Baroni (optimi).

Halep şi-a asigurat un cec de 115.170 euro şi 350 de puncte WTA, urmând să joace în penultimul act cu olandeza Kiki Bertens (cap de serie 15), care a trecut cu scorul de 6-3, 6-3 de australianca Daria Gavrilova, venită din calificări.

Halep: „Nu mă plictisesc să câştig”

După titlul câştigat la Madrid, Simona Halep a prins şi semifinala la Roma. „Mă simt bine, sunt mulţumită de felul în care joc. Mă simt un pic obosită, din ce în ce mai obosită de la o zi la alta, dar victoriile mă fac să nu mă gândesc la asta şi intru pe teren să fac tot ceea ce pot. La Madrid nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Aici, joc mai bine şi mă simt cel mai bine din tot acest an. Trebuie însă să am grijă de corpul meu. Madrid este locul perfect unde pot juca, mă ajută suprafaţa. Aici mă simt bine. Nu mă plictisesc să câştig, este frumos. Astăzi (n.r. - ieri) a fost un meci bun, dar pot să spun că puteam termina mai rapid, doar că am greşit câteva scurte, a întors, a revenit pentru câteva game-uri, este foarte puternică, a jucat foarte, foarte bine. Am ştiut că dacă o să lovesc cât mai la limită acest lucru o s-o deranjeze, cred că aici m-am descurcat foarte bine”, a spus Halep la conferinţa de presă.

Simona a vorbit şi despre transformarea sa: nu se mai enervează pe teren, un lucru care o făcuse celebră. „Înainte, aş fi rupt o rachetă, după atâtea scurte ratate. Acum, mă întorc şi îmi zic «e doar un punct». Asta e noua mea mentalitate”, a adăugat Halep.

Simona se va duela în semifinale cu Kiki Bertens. „E o semifinală, nimeni nu are nimic de pierdut. Kiki joacă mai plat, loveşte puternic şi trebuie să o fac să alerge. După acest turneu, mă duc la Paris unde mă voi antrena. Vacanţă voi avea după Wimbledon, probabil”, a încheiat Simona.