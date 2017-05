Dinamo sparge gheaţa

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo a câştigat în premieră Cupa Ligii la fotbal, după ce a învins-o în finală pe ACS Poli Timişoara cu scorul de 2-0 (2-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională. Ambele goluri ale lui Dinamo au fost reuşite de atacantul slovac Adam Nemec (minutele 6 şi 26).

Dinamo şi-a confirmat statutul de favorită şi a câştigat fără emoţii finala, obţinând primul său trofeu după o perioadă de cinci ani. „Roş-albii” vor primi un premiu de 400.000 euro pentru câştigarea competiţiei, în timp ce bănăţenii vor fi recompensaţi cu 175.000 euro.

Poli, care a fost lipsită de mai mulţi titulari, precum portarul Cătălin Straton, fundaşii Bogdan Străuţ, Gabriel Cânu, Cristian Scutaru, mijlocaşul Marius Croitoru, atacanţii Cristian Bărbuţ şi Pedro Henrique, a avut prima mare ocazie a partidei, în minutul 2, dar portarul Penedo a respins mingea trimisă cu capul de Şeroni, de la 11 metri, în urma unei lovituri libere.

Dinamo a pus stăpânire pe joc apoi şi a deschis repede scorul, prin Adam Nemec, după o pasă venită de Antun Palic. Echipa antrenată de Contra şi-a mărit avantajul în minutul 26, după ce Nistor a tras în blocaj, faza a continuat, iar Nemec a reluat în plasă o minge respinsă de Curileac, la lovitura sa de cap.

Rivaldinho a ieşit la rampă apoi, dar Curileac a respins şutul său, iar apoi brazilianul a ratat incredibil de trei ori la aceeaşi fază, un minut mai târziu: a tras de două ori în portar, iar apoi a trimis pe lângă poartă. Dinamo a avut şi două goluri anulate în mod eronat pentru ofsaid, reuşite de Rivaldinho (minutul 34) şi Mahlangu (minutul 39).

Poli a avut o oportunitate notabil în finalul reprizei, însă şutul lui Artean de la 25 de metri s-a dus puţin peste bară.

Repriza a doua a fost una modestă, în care niciuna dintre echipe nu şi-a mai creat ocazii de gol. Singura situaţie notabilă a venit în minutul 90, când Ignea i-a suflat mingea lui Mahlangu, aflat în faţa porţii.

Cosmin Contra: „Meritul este şi al fostului antrenor”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că se bucură enorm pentru câştigarea Cupei Ligii, primul trofeu al grupării „alb-roşii” după o pauză de cinci ani. „Am realizat o performanţă, pentru că după cinci ani putem să ridicăm un trofeu deasupra capului. Mă bucur enorm pentru jucători, mai ales că de când am venit au înţeles că fără muncă şi sacrificiu nu poţi să câştigi. Sunt un antrenor fericit, un antrenor satisfăcut de munca depusă. Mă bucur că am pus şi eu un pic umărul la câştigarea Cupei Ligii, pentru că am fost pe bancă doar la returul semifinalei cu Steaua şi în această finală. Meritul este şi al fostului antrenor. Nu cred că domnul Andone are nevoie de o medalie, dar a pus destul de mult umărul la câştigarea trofeului”, a spus el.

Tehnicianul speră ca finanţatorul Ionuţ Negoiţă să le acorde bonusuri jucătorilor pentru câştigarea Cupei Ligii. „Băutura în seara asta o va da patronul, pentru că mergem acum la masa organizată de club. Sper să dea. Dacă nu, dau eu băutura, nu e nicio problemă. Sperăm să vină şi un bonus pentru acest trofeu, băieţii merită şi sunt sigur că domnul Negoiţă va face un gest care va fi pe placul jucătorilor”, afirmat antrenorul.

De asemenea, Cosmin Contra îşi doreşte ca în sezonul următor lotul să fie întărit cu patru-cinci jucători pentru a putea accede în grupele Ligii Europa.

Ionuţ Negoiţă este la primul trofeu

Finanţatorul clubului de fotbal Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a declarat că se bucură foarte mult pentru câştigarea Cupei Ligii. „Este primul trofeu pe care îl câştig de când am venit la Dinamo. Mă bucur foarte mult şi sper ca următoarele să vină cât mai repede. Am fost aproape de câştigarea titlului, însă am încheiat totuşi nesperat pe locul 3. Noi ne propusesem ca obiectiv să ne clasăm pe podium în Liga I şi am realizat acest lucru. Pentru anul viitor vrem mai mult. Urmează să facem o echipă mai bună, o echipă cu care să tragem la titlu”, a spus Negoiţă.

Acţionarul majoritar al clubului Dinamo speră ca stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare să fie reconstruit în planul de modernizare pentru organizarea în România a Euro 2020: „Sunt foarte supărat. Sper să se construiască noul stadion, pentru că Dinamo nu mai poate juca acolo. Arată foarte rău acel stadion”.