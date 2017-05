Ilie Năstase o vede pe Simona Halep favorită la Roland Garros

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, luni, că jucătoarea Simona Halep (n.r. 4 WTA) este una dintre favoritele la câştigarea turneului Roland Garros, programat în perioada 28 mai - 11 iunie, la Paris.

„Cred că sunt mai multe favorite acum la Roland Garros, nu e una singură. Chiar dacă nu câştiga la Madrid, Simona era oricum favorită la Roland Garros”, a spus fostul tenisman.

Ilie Năstase a adăugat că Simona Halep îşi va face un control medical amănunţit pentru a vedea cât de gravă este accidentarea la glezna dreaptă suferită, duminică, în timpul finalei turneului de la Roma, pierdută în faţa Elinei Svitolina (Ucraina). „Simona s-a întors în ţară să îşi facă un examen medical la picior să vadă ce are. Dar numai ea ştie cât de gravă e accidentarea. Am văzut că setul trei (n.r. - al finalei turneului de la Roma) nu a putut să-l joace, dar mai are o săptămână să se odihnească. Nu ştiu dacă a riscat jucând totuşi să joace în setul ăla. Ea ştie cât de grav era la momentul acela. Probabil că nu poate să se antreneze 100 la sută. Dar se întâmplă, când te accidentezi nu ai ce să faci”, a afirmat Ilie Năstase, prezent, ieri, la conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării celei de-a şasea ediţii a unui turneul internaţional de tenis rezervat copiilor sub 14 ani.