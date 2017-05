Medalii europene la canotaj

« Alte stiri din categoria Sport

România a cucerit şapte medalii la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Krefeld (Germania), patru de aur, două de argint şi una de bronz, fapt care i-a adus clasarea pe locul doi în clasamentul pe naţiuni.

Lotul naţional al României a avut în componenţa sa şapte sportivi legitimaţi la CS Botoşani, şase dintre aceştia reuşind performanţa de a urca pe podium. Cele mai mari performanţe le-au obţinut Tabita Maftei (patru vâsle) şi Cosmina Ciritel (8+1), cele două sportive cucerind aurul în probele în care au concurat. Tot în aceleaşi probe, Ciprian Huc (patru vâsle) şi Dorin Simion (8+1) au cucerit câte o medalie de argint, iar Irina Acsinte şi Alina Baleţchi (patru rame) au obţinut medalia de bronz. „Este o performanţă foarte mare obţinută la această ediţie a Campionatului European. Am avut şapte sportivi în lotul pentru europene iar şase dintre ei au urcat pe podium. În urma acestor performanţe, sunt şanse să avem cel puţin două sportive la Campionatul Mondial care va fi în toamnă. După mulţi ani, canotajul ar putea depăşi halterele în ceea ce priveşte performanţele obţinute la competiţiile internaţionale”, a declarat Andrei Amos, directorul adjunct al CS Botoşani.

Performanţa canotorilor nu a fost trecută cu vederea de Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj având numai cuvinte de laudă la adresa sportivilor pe care îi vede pe podium şi la JO de la Tokyo din 2020. „Sunt foarte bucuroasă că juniorii români au obţinut astfel de performanţe. Am încredere că acest an va fi unul bun pentru canotorii noştri. România are o tradiţie respectată la nivel mondial şi european şi cred că astfel de rezultate ne dau speranţe pentru competiţiile viitoare. A fost primul test major al acestui an. Dacă îl privim din perspectiva ciclului olimpic, îmi doresc mult ca prin astfel de rezultate cât mai mulţi dintre juniorii noştri să îşi câştige dreptul de a reprezenta cu cinste România la Olimpiada de la Tokyo din 2020”, a declarat Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj.

La Europenele de juniori de anul trecut, de la Trakai (Lituania), România a cucerit şase medalii, trei de argint şi trei de bronz.