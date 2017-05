20 de lei biletul la meciul cu CSM Poli Iaşi

« Alte stiri din categoria Sport

Reprezentanţii FC Botoşani au pus în vânzare de ieri bilete la derby-ul Moldovei, cu CSM Poli Iaşi, care va avea loc joi, 25 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul „Municipal”. Intrarea generală la această partidă este de 20 de lei, tichetele putând fi achiziţionate de suporteri astăzi între orele 9:00-17:00 şi joi în ziua jocului până la startul partidei. „Se anunţă un derby de zile mari având în vedere forma pe care o are Iaşiul, echipă care este neînvinsă de 12 meciuri. Noi jucăm în faţa propriilor suporteri şi ştim cu toţii că pe teren propriu şi într-un derby, ambiţiile sunt foarte mari. Am vorbit cu jucătorii şi sunt decişi să facă un meci mare, să demonstreze că doar ghinionul a făcut ca să nu avem mai multe puncte în clasament. Am înţeles că vor veni şi 200 de fani ai Iaşiului, aşa că va fi o atmosferă frumoasă şi în tribune având în vedere că şi interesul din parte botoşănenilor pentru acest meci este unul destul de mare. Îmi doresc să rezulte un meci care să-şi merite numele de derby-ul Moldovei”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele grupării locale.

Meciul FC Botoşani - CSM Poli Iaşi, contând pentru etapa a XII-a a play-out-ului, va avea loc joi, 25 mai, de la ora 20:30, urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.