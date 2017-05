Ajax şi Manchester îşi dispută Liga Europa

« Alte stiri din categoria Sport

Deşi se vor întâlni în finală în această seară, de la ora 21:45, Manchester United şi Ajax nu au început împreună parcursul în Liga Europa. Olandezii au pierdut play-off-ul Ligii Campionilor în faţa ruşilor de la Rostov. Apoi au câştigat clar o grupă cu Celta Vigo, Standard Liege şi Panathinaikos, iar în faza eliminatorie şi-au depăşit adversarii câştigând cele patru duble la un singur gol diferenţa. Succesul s-a conturat pe teren propriu, unde Ajax s-a impus în toate meciurile din acest sezon în Liga Europa.

Adversara Manchester United a făcut un singur pas greşit pe teren propriu, noroc că remiza cu Celta Vigo n-a contat, datorită victoriei din tur. Traseul „diavolilor” a fost zbuciumat şi înaintea semifinalelor: United a pierdut două meciuri în grupe, iar în sferturi a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Anderlecht.

Un punct comun pe care îl au cele două echipe în acest sezon este o dublă cu Rostov. Înainte să fie eliminată de United în optimi, echipa lui Prepeliţă făcuse meciuri bune cu alţi granzi ai Europei.

În acest context, José Mourinho a început războiul psihologic înainte de finala Ligii Europa, dând încă o dată dovadă că este un maestru al polemicilor. Tehnicianul a spus că Ajax nu ar fi trebuit să evolueze în primăvara europeană, fiind o echipă care în toamnă a evoluat în grupele Liga Campionilor. Mourinho a criticat regulamentul UEFA, care permite echipelor de pe locul trei clasate în grupele de Ligă să evolueze în fazele finale ale Liga Europa. „Ei sunt o echipă de Liga Campionilor. Cred că o echipă nu ar trebui să poată juca în două competiţii europene în acelaşi sezon şi cred că ar trebui să plece acasă dacă nu se califică în grupele Ligii. Noi am ajuns în Europa League pentru că am terminat sezonul trecut pe locul al cincilea şi am luat startul în competiţie încă de la început”, a spus Mourinho.

Un eşec în finala Liga Europa împotriva formaţiei Ajax Amsterdam, ar fi sinonim cu ratarea calificării în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor şi ar costa-o 50 milioane lire sterline (58,2 milioane euro) pe Manchester United, după cum a anunţat directorul financiar al clubului englez, citat.

Gruparea de pe Old Trafford nu a mai luat parte de două sezoane la cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, iar o nouă ratare a calificării va activa o clauză ce prevede o penalizare în valoare de 21 milioane lire sterline (24,4 milioane euro) în contractul pe care United l-a semnat, pe o perioadă de zece ani, cu producătorul german de echipament sportiv Adidas.